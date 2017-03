Wydawać by się mogło, że współczesna medycyna jest całkowicie bezradna w walce z nowotworami. Zwłaszcza niekorzystnie zlokalizowane wewnątrz organizmu guzy – silnie unerwione i unaczynione – bardzo ciężko jest usunąć chirurgicznie bez wywołania obfitego krwotoku. Jak się jednak okazuje, istnieje nowoczesny wynalazek, pozwalający bezpiecznie, szybko i bez ryzyka powikłań radzić sobie w takich sytuacjach.

NanoKnife – impulsy elektryczne, które ratują życie

Urządzenie NanoKnife – bo o nim mowa – to nowoczesny system niszczący guzy nowotworowe w wyniku oddziaływania silnego natężenia prądu elektrycznego. Do tkanek pacjenta montuje się specyficzne sondy w postaci igieł, które pozwalają na otwarcie porów w błonach komórkowym. Tym samym prąd elektryczny może bezpośrednio oddziaływać na komórki rakowe. Sąsiadujące tkanki oraz organy są przy tym całkowicie bezpieczne. Do minimum jest niwelowane ryzyko uszkodzenia żył, tętnic oraz pozostałych naczyń układu krwionośnego. Nie dochodzi także do ingerencji w układzie nerwowym.

Nieoceniona rola białych krwinek

Zniszczone komórki rakowe na skutek działania urządzenia NanoKnife zalegają w organizmie, jednak już po maksymalnie 2 tygodniach są usuwane przez limfocyty w całkowicie naturalnym procesie. Białe krwinki odgrywają więc istotną rolę w zapobieganiu wystąpienia groźnych powikłań po zabiegu. Docenią to zwłaszcza pacjenci zmagający się z rakiem prostaty. Wreszcie nie muszą się oni bowiem obawiać skutków pooperacyjnych w postaci utraty potencji czy trwałych problemów z oddawaniem moczu.

Jakie guzy jeszcze można usuwać?

NanoKnife radzi sobie jednak doskonale nie tylko w przypadku nowotworu prostaty. Równie skutecznie jest w stanie poradzić sobie także z rakiem wątroby, nerek oraz trzustki. Co warto podkreślić, wykorzystanie tej nowoczesnej metody pozwala całkowicie uniknąć dolegliwości bólowych w trakcie zabiegu lub zniwelować je niemalże do minimum. Bezpieczeństwo procedury jest poza tym zwiększane dzięki temu, iż osoba przeprowadzająca operację ma możliwość podglądu jej przebiegu w trybie rzeczywistym. Do tego celu wykorzystywane są tego typu urządzenia jak tomografia komputerowa oraz USG .

Aktualne możliwości leczenia z użyciem NanoKnife

Może więc jedynie dziwić, że w naszym kraju w dalszym ciągu dofinansowanie obejmuje w zasadzie jedynie tak inwazyjne metody leczenia jak radioterapia oraz chemioterapia. Zakup urządzenia NanoKnife jest wprawdzie bardzo kosztowny, niemniej ratowanie ludzkiego życia powinno uzasadniać tego rodzaju inwestycję. Jest to bowiem najczęściej jedyna z dostępnych metod leczenia tych pacjentów, których niewielkiej lub średniej wielkości guzy znajdują się w trudnej lokalizacji. Wówczas leczenie chirurgiczne jest zbyt ryzykowne, gdyż mogłoby dojść do silnego krwotoku.

Platforma NanoKnife pozwala zaś na dokonywanie zabiegów w sposób całkowicie bezpieczny, bezbolesny oraz nienarażający na powikłania. Stanowi więc doskonałe rozwiązanie w przypadku tych pacjentów, którzy obecnie poddawani są jedynie terapii paliatywnej.

