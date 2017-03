Trzebnicki Rynek miał być, razem z deptakiem, wizytówką miasta. To tutaj odbywają się uroczystości i przemarsze.. Tymczasem wystarczy wejść w najbliższe podwórko, aby zobaczyć, że za ładną fasadą, wcale już tak kolorowo nie jest.



Do naszej redakcji z interwencją zgłosiła się mieszkanka osiedla zlokalizowanego w pobliżu trzebnickiego Rynku:

„Mieszkamy w pobliżu pięknie wyremontowanego rynku, nowoczesnego deptaku, a wychodząc z domu, widzimy błoto i zaniedbane podwórze. Na podwórku była kiedyś piaskownica, ławeczki, nawet boisko, teraz nie ma nic, bo wszystko zniszczone zostało przez okolicznych pijaków, którzy jak tylko robi się cieplej, gromadzą się tutaj. Z czasem nasze podwórko stało się miejskim szaletem pobliskich meneli. Jedyne co można spotkać tutaj to potłuczone szkło. A nasze dzieci nie mają gdzie grać w piłkę, brakuje ogrodzenia. Wszystko wokoło jest remontowane, bo to okolice Rynku, miejsce reprezentatywne, a o nas mimo obietnic, jakby zapomniano.”

Pojechaliśmy na miejsce aby sprawdzić jak w rzeczywistości wygląda sytuacja. Okazało się, że relacja mieszkańców nie była wcale przesadzona. W zasychającym błocie, rozjeżdżonym przez samochody, które nie mają utwardzonego miejsca do zaparkowania, zapadamy się po kostki. Nie wiele lepiej wygląda prowizoryczne podwórko do zabaw dla dzieci, które z zabawą kojarzy się już tylko w nazwie. Brakuje ławek, po których zostały jedynie dziury w ziemi, a rozpadające się resztki piaskownicy służą za kuwetę dla okolicznych zwierząt.