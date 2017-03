Materace lateksowe poleca się przede wszystkim osobom cierpiącym na dolegliwości układu kostno-stawowo-mięśniowego, małym dzieciom, a także wszystkim dbającym o właściwą kondycję swojego ciała. Liczne jakości prozdrowotne tych produktów są już powszechnie znane: zapewniają prawidłowe ułożenie ciała w czasie snu, a tym samym gwarantują najwyższą jakość wypoczynku. Ze względu na to materace lateksowe są też coraz bardziej doceniane przez kobiety w ciąży, które chcą zadbać o swoje zdrowie w tym tak ważnym dla siebie i dziecka okresie.

Materace a ciąża

Ciąża jest bardzo ważnym momentem w życiu każdej kobiety, Jest to czas, kiedy musi ona szczególnie uważnie dbać o swoje zdrowie. W organizmie zachodzą poważne zmiany, które wpływają na codzienne funkcjonowanie i przy braku odpowiedniego postępowania, mogą stać się źródłem uciążliwych dolegliwości, takich jak bóle krzyża i nóg. Powiększający się brzuch kobiety powoduje większe obciążenie stawów, kości i mięśni. W tym właśnie momencie właściwy, efektywny wypoczynek staje się ważniejszy niż kiedykolwiek przedtem, dlatego warto zawczasu zadbać o komfortowe materace.

Materace lateksowe dla kobiet w ciąży

Jednym z najlepszych możliwych wyborów dla kobiet w ciąży będą materace lateksowe. Występują one w dwóch wersjach: ekologicznej i syntetycznej. W pierwszym przypadku wytwarzane są z mleczka drzewa kauczukowego, w drugim z syntetycznego lateksu lub mieszaniny tych dwóch materiałów. Ich cechą charakterystyczną jest wewnętrzna budowa kanalikowa, która gwarantuje optymalną cyrkulację powietrza i wysoką elastyczność. Dzięki temu materace lateksowe optymalnie dostosowują się do kształtu ciała oraz odciążają biodra i ramiona, czyli te partie, które są w ciąży najbardziej narażone na przemęczenie. Przy tym gwarantują optymalne podparcie dla kręgosłupa i pozwalając mu na zachowanie w czasie snu wszystkich naturalnych krzywizn bez względu na przyjmowaną pozycję ciała. Osoba spoczywająca na takim podłożu jest optymalnie rozluźniona i zrelaksowane, co umożliwia pełną regenerację zmęczonych dźwiganiem dodatkowego ciężaru mięśni.

Dzięki naturalnej hipoalergiczności, antygrzybiczności i antybakteryjności, materace lateksowe są też w pełni bezpieczne dla pań w ciąży. Dzieje się tak, ponieważ materiał, z jakiego są wykonane jest niejadalny dla mikroorganizmów, co czyni go w stu procentach odpornym na ich ataki. Ponadto nie osadza się na nim kurz, który stanowi pożywkę na wszelkiego rodzaju roztoczy i drobnoustrojów.

Materace lateksowe posiadają jeszcze jedną ważną zaletę. Dzięki kanalikowej budowie chronią śpiącego przed nadmiernym poceniem się i pozytywnie wpływają na krążenie krwi, a co za tym idzie, również na termoregulację, dlatego docenią je bez wątpienia wszystkie kobiety skarżące się na marznące stopy i ręce.

Materace lateksowe – jak wybrać

Panie w ciąży muszą zwracać szczególną uwagę na to, aby unikać wszelkich możliwych źródeł zakażeń i zanieczyszczeń, dlatego wszystkie używane przez nie produkty powinny mieć niezbędne atesty i pochodzić ze sprawdzonego źródła. Jeśli chodzi o materace lateksowe, to najważniejsze są tu certyfikaty Euro-latex i Euro-tex, które dają gwarancję, że dany model pozbawiony jest metali ciężkich i formaldehydów. Dobrze też, aby był on wyprodukowany w Unii Europejskiej, ponieważ, jak informuje konsultant sklepu z materacami Materace dla Ciebie, normy obowiązujące na naszym kontynencie są dużo bardziej restrykcyjne niż na przykład w Chinach, co gwarantuje większe bezpieczeństwo produktu oraz jego lepszą jakość i trwałość.

Ponadto materace lateksowe powinny być odpowiednio dobrane do wagi i wzrostu, gdyż tylko wtedy użytkownik będzie mógł w pełni korzystać z ich dobroczynnych właściwości. Na szczęście jednak materace lateksowe są obecnie dostępne w wielu różnych wariantach, dzięki czemu można je z łatwością dobrać do indywidualnych potrzeb.

