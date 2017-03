Kobieca fascynacja tym elementem ubioru jest bardzo zastanawiająca dla większości przedstawicieli płci przeciwnej, co wynika z innego sposobu rozumowania kobiet i mężczyzn. Torebka w życiu każdej kobiety spełnia bardzo wiele funkcji począwszy od elementu ozdobnego po praktyczną torbę na zakupy, kosmetczki a nawet ubrania. Wybór torebki z perspektywy kobiety, która będzie ją nosiła praktycznie przez większość swojego dnia jest bardzo ważny, i to od niego zależy czy będzie później z zakupu zadowolona.

Za pierwowzór dzisiejszych torebek możemy uznać pierwsze torby konstruowane z gałązek i części zwierzęcych na potrzeby ówczesnego stylu życia ludzi opartego na zbieractwie. Z czasem w ramach rozwoju cywilizacji pojawiały się coraz bardziej złożone odmiany toreb i torebek, które były przyporządkowane do konkretnych grup społecznych. W czasach średniowiecza torebek na ramie używali w dużej mierze kupcy do przenoszenia ze sobą pieniędzy, a wygląd tej torebki i bogate zdobnictwo świadczyło o zamożności jego posiadacza. Era torebek dla kobiet mających zadanie głównie ozdobne zaczęła się w okresie rewolucji francuskiej, kiedy to dbające o siebie damy musiały zacząć przechowywać gdzieś swoje kosmetyki podczas przyjęć i balów. Z biegiem lat i rozwojem przemysłu torebki stopniowo zaczęły tracić status elementu ubioru kojarzonego wyłącznie z wyższymi sferami i zaczęły być dostępne dla większego grona odbiorców. Jednymi z najbardziej obecnie rozpoznawalnych brandów są niezaprzeczalnie markowe torebki, plecaki damskie Louis Vuitton i Maison Hermes, które za swój początek mają II połowę XIX wieku. Dzisiejsze torebki znacząco różnią się od tych, które można by zobaczyć na ulicach jeszcze 150 lat temu, przez zmianę stylu życia i zwiększenie funkcjonalności dla jej posiadaczki.

Modne torebki damskie Alexander Max

Dlaczego kobiety tak uwielbiają torebki?

Kobieca fascynacja tym elementem ubioru jest bardzo zastanawiająca dla większości przedstawicieli płci przeciwnej, co wynika z innego sposobu rozumowania kobiet i mężczyzn. Torebka w życiu każdej kobiety spełnia bardzo wiele funkcji począwszy od elementu ozdobnego po praktyczną torbę na zakupy, kosmetyki a nawet ubrania. Wybór torebki z perspektywy kobiety, która będzie ją nosiła praktycznie przez większość swojego dnia jest bardzo ważny, i to od niego zależy czy będzie później z zakupu zadowolona. Obecnie na rynku istnieje ponad 11 rodzajów torebek, które nosi się w zależności od okazji i stylu życia.

Czarna torba to klasyk w damskiej garderobie

Pierwszym i chyba obecnie najbardziej spopularyzowanym modelem torebki o którym można wspomnieć jest „shopperka”, czyli torba przeznaczona do codziennego użytku, idealna na shopping, do pracy, oraz na wycieczkę kiedy potrzeba jest zabrać większą ilość rzeczy. Duża torba shopper na zakupy jest praktyczna, ale nie uniwersalna, zdecydowanie z przeznaczeniem bardziej wypoczynkowym może być torebka typu worek. Takiego rodzaju torebki nie wyglądają zachęcająco z perspektywy codziennego użytku, jednak są niezastąpione podczas wypadów na plaże, jak i wszelkiego rodzaju biwaki. Na przyjęcia i eleganckie spotkania natomiast warto jest rozważyć wybór kopertówki, jako bardziej eleganckiego odpowiednika zwykłej torebki. Kopertówka, przypomina inny rodzaj torebek określanej mianem koperty, jednak jest ona bardziej prostokątna i pojemna. Kopertówkę niestety trzeba trzymać w ręce przez co jest ona stosunkowo niewygodna. Dla Pań ceniących sobie bardziej luźny styl życia i lubiących się bawić, odpowiednia jest torebka typu festiwal, która jak nazwa wskazuje, przeznaczona jest do użytku podczas imprez masowych. Torebka typu festiwal charakteryzuje się niewielkim rozmiarem połączonym z brakiem usztywnień, dzięki czemu torba ta idealnie leży na biodrze i nie sprawia problemów w poruszaniu się. Jak możemy więc zauważyć torebka jest bardzo ważna z punktu widzenia jej posiadaczki, ponieważ spełnia wiele ról w zależności od sytuacji i trybu życia, oraz pomaga zmagać się z codziennymi obowiązkami.

Torby typu shopper, idealne także na zakupy.

Co jest alternatywą dla damskich torebek?

Kobieta zmienną jest a na pewno jej gust i upodobania dlatego, też wiele kobiet często odchodzi od klasycznego modelu torebki i zamiast nich wybiera plecak. Plecaki często mogą się kojarzyć z wielkimi tornistrami dla dzieci uczęszczających jeszcze do szkoły, jednak obecnie w sklepach jest duża gama plecaków przeznaczonych dla Pań, które łączą w sobie styl i użyteczność. Plecak nie tylko pozwala na urozmaicenie naszego stylu, ale również bardzo dobrze wpływa na naszą postawę i nie niszczy kręgosłupa. Plecaczki najlepiej nadają się do luźnych wyjść z przyjaciółkami, albo na imprezę masową, często też można je założyć do wyjścia na zakupu, gdzie idealnie się sprawdzą. Zawsze dobrze jest mieć w szafie również taką alternatywę na wypadek chęci zmiany swojego stylu.

Torebki kopertówki na łańcuszku – niezastąpione wieczorową porą