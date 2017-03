Niezależnie od tego czy po raz pierwszy kupujemy samochód czy jest to już nasz kolejny zakup, taka decyzja nie należy do najłatwiejszych i poprzedzona jest długimi poszukiwaniami. Każdy nowy posiadacz samochodu chce się nim cieszyć jak najdłużej oraz liczy, że nowy nabytek nie zawiedzie go w najmniej oczekiwanym momencie.

W momencie podpisania umowy kupna samochodu i opłacenia jego wartości stajemy się właścicielami, ale to nie jedyna formalność o której należy pamiętać przy zakupie.

Formalności urzędowe

Podstawą do tego by móc nazywać się właścicielem jest umowa sprzedaży. By umowa była ważna, musi zawierać dane sprzedającego oraz kupującego. W przypadku osób fizycznych:

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

Numer dowodu osobistego

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

Numer dowodu osobistego lub paszportu

informację o prowadzeniu działalności gospodarczej ze wskazaniem firmy (nazwy przedsiębiorstwa) i jej siedziby

numer wpisu w Centralnej Informacji Działalności Gospodarczej lub w innym rejestrze

Kolejnym elementem umowy jest jej przedmiot czyli dane pojazdu który nabywamy:

model samochodu

rocznik

przebieg

numer nadwozia VIN

cena

Sporządzoną umowę podpisuje sprzedający oraz kupujący, a następnie każda ze stron zabiera po egzemplarzu dla siebie. Na podstawie tej umowy, my jako kupujący mamy obowiązek w ciągu 14 dni od podpisania umowy opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Wysokość tego podatku to równowartość 2% kwoty sprzedaży, a opłacany jest w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania kupującego. Z podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnione jest nabycie pojazdu na fakturę VAT.

Kolejną czynnością, którą musimy załatwić w urzędzie to rejestracja pojazdu w Wydziale Komunikacji. Ustawa o ruchu drogowym daje na to 30 dni od zakupu samochodu. Do zarejestrowania samochodu potrzebny jest wypełniony wniosek, stare tablice rejestracyjne, dowód osobisty, umowa sprzedaży, dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem technicznym, karta pojazdu o ile została wydana oraz ważną polisę OC. Proces rejestrowania samochodu przez Wydział Komunikacji trwa do 30 dni, na ten czas otrzymujemy tymczasowy dowód rejestracyjny tak zwany „miękki dowód rejestracyjny” oraz nowe tablice.

Ubezpieczenie samochodu

Kupując samochód wraz z prawem własności przechodzi na nas OC poprzedniego właściciela, który ma 14 dni na zgłoszenie faktu sprzedaży do Towarzystwa Ubezpieczeniowego wraz z podaniem danych nabywcy pojazdu. Następnie firma ubezpieczeniowa dokonuje rekalkulacji składki OC w oparciu o przysługujące nam zniżki (więcej o zniżkach tutaj) oraz zwyżki. Jeżeli nie jesteśmy zainteresowani kontynuacją polisy OC poprzedniego właściciela możemy wypowiedzieć obowiązującą umowę i zawrzeć nową z dowolnie wybranym Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Szukając taniego OC sprawdź ubezpieczenie samochodu w Ubezpieczamy Auto. Korzystając z porównywarki możemy w jednym miejscu znaleźć kilkanaście ofert ubezpieczeniowych i porównać ich ceny a następnie zawrzeć umowę przez Internet.

