Na piątek, 31 marca, nauczyciele skupieni w ogólnopolskich związkach zawodowych, zapowiedzieli strajk. Pedagodzy, przyjdą do pracy, ale nie będą prowadzić lekcji. Z naszych informacji wynika, że zdania na temat strajku są podzielone. Niektórzy chcą się do niego przyłączyć, a inni uważają, że to nie ma sensu.

Co ciekawe, docierają do nas, jeszcze niepotwierdzone informacje, że nauczyciele, którzy zdecydują się na strajk, mogą zostać zwolnieni z pracy.

Strajk to forma protestu związana z wprowadzaną właśnie przez rząd Prawa i Sprawiedliwości reformą oświaty, która likwiduje gimnazja i wprowadza system ośmiu klas w podstawówkach. Nauczyciele informowali, że reforma nie jest dobrze przygotowana i że wielu z nich może stracić pracę.