Dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej bądź przytrafiły im się niezapowiedziane wydatki i opłaty niecierpiące zwłoki, najważniejsze jest, by jak najszybciej otrzymać kredyt chwilówkę. Zdarzają się przecież sytuacje, które trudno przewidzieć, wymagające natychmiastowej interwencji finansowej. Jako przykład można podać poważną usterkę samochodu, który służy nam jako jedyny środek transportu do pracy. Zbliża się koniec miesiąca, wypłata dopiero za kilka dni. Co zrobić? Dobrym rozwiązaniem są kredyty chwilówki bez zaświadczeń.

Minimum formalności

Przy wyborze kredytów chwilówek przez Internet czeka się minimum formalności. Dlaczego? Kredyty bankowe kojarzone są przecież głównie z wielu dokumentów do wypełnienia i długotrwałym procesem wnioskowania, zanim otrzymamy żądane pieniądze. Kredyty udzielana są na podstawie ustawy o Prawie Bankowym, natomiast w przypadku chwilówek przepisy określa Kodeks Cywilny oraz Ustawa o Kredycie Konsumenckim. Wiąże się to oczywiście z określonymi prawami i obowiązkami do wypełnienia przez klienta, ale przede wszystkim ze zdecydowanie ograniczonymi wymaganiami odnośnie dokumentów do wypełnienia czy poświadczenia. Kredyty chwilówki nie wymagają poręczenia żyrantów oraz dostarczenia np. potwierdzenia o uzyskiwanych dochodach, co znacznie usprawnia cały proces ubiegania się o chwilówkę. W przeciwieństwie do kredytów udzielanych przez banki, konsument nie jest zobowiązany do określenia, na jaki cel zamierza przeznaczyć otrzymane pieniądze. Co prawda wiele z firm oferujących chwilówki w formularzu rejestracyjnych stawia pytanie o cel pożyczki, ale głównie dla własnych potrzeb statystycznych. Jeśli klient wybierze opcję cel pożyczki – „Na remont”, pożyczkodawca nie będzie sprawdzał, na jakie cele konsument przeznacza otrzymane pieniądze.

Szybki wniosek

Największą zaletą kredytów chwilówek jest otrzymanie pieniędzy w krótkim czasie. Większość firm udzielających chwilówek przez Internet stara się, aby klient jak najszybciej otrzymał pieniądze, a sam proces wnioskowania nie zabierał dużo czasu. Dlatego wyznacznikiem szybkich wniosków i otrzymania pieniędzy po pozytywnej decyzji jest piętnaście minut. To realny czas, w którym klient może wypełnić wniosek przez Internet i otrzymać przelew bezpośrednio na konto bankowe. W tym celu na stronie pożyczkodawcy należy wybrać interesującą nas kwotę oraz okres spłaty i uzupełnić elektroniczny wniosek. Głównie jest to podanie swoich danych osobowych, adresu zameldowania oraz numeru konta bankowego, na który firma przeleje pieniądze po zaakceptowaniu wniosku. Dokumenty również otrzymujemy drogą elektroniczną.

Dobrym sposobem na wybór odpowiedniego kredytu chwilówki jest skorzystanie z pozyczkowy-portal.pl. Pozyczkowy-portal.pl to internetowa porównywarka ofert kredytów chwilówek pozwalająca klientowi na sprawdzenie różnych firm pożyczkowych i wyrobienie sobie opinii na ich temat, zanim ktoś zdecyduje się na wzięcie chwilówki. Dzięki temu możemy uniknąć rozczarowań związanych z warunkami umowy z daną firmą i wybrać najbardziej satysfakcjonującą ofertę.

