Substancja nazywana potocznie botoksem (często także – toksyną botulinową, jadem kiełbasianym, toksyną jadu kiełbasianego, botuliną) stanowi kompleks neurotoksyny, która wytwarzana jest przez bakterie dodatnich beztlenowców Clostridium Botulinum. Wykorzystywana w medycynie estetycznej toksyna określana jest mianem typu A. Stanowi ona biały proszek, który rozpuszczany jest przed użyciem w odpowiedniej ilości soli fizjologicznej. Przygotowana w ten sposób toksyna białkowa, po jej zaaplikowaniu u pacjenta, oddziałuje na mięśnie poprzez postępujące osłabienie lub zahamowanie ich czynności oraz zablokowanie ich skurczy (ściślej rzecz ujmując – bodźców nerwowych odpowiadających za skurcze). Finalnie pozwala to na rozluźnienie napiętej mięśniowo skóry.

Opisywany proces pozostaje całkowicie odwracalny, dlatego też wraz z upływem czasu następuje zanik efektów zabiegu, który powtarzać należy w odstępach czasu wynoszących od 3 do 6 miesięcy, w zależności od indywidualnych predyspozycji pacjenta.

Początkowo toksyna botulinowa wykorzystywana była w celach medycznych w dziedzinach neurologii i okulistyki, służąc leczeniu zeza, spastycznego nawykowego skurczu powiek oraz w zaburzeniach czynności mięśni, porażeniach twarzy, a także w leczeniu nadpotliwości stóp, pach i rąk. Dopiero później znalazła ona szerokie zastosowanie w medycynie estetycznej. Obecnie powszechnie stosuje się ją jako skuteczny środek na redukcję i wygładzanie zmarszczek mimicznych twarzy.

Botox nie jest jednak skuteczny w przypadku każdego rodzaju zmarszczek. Specyficzne działanie tego środka powoduje, że najlepiej sprawdza się przy wygładzaniu zmarszczek w okolicach czoła oraz oczu (tak zwanych kurzych łapek). Polecany jest też w celu redukcji zmarszczek dolnej powieki oka, zmarszczek szyi, a także w celu podniesienia opadających kącików ust. Bardzo często botoks stosowany jest niejako w celu uzupełnienia innych zabiegów z zakresu medycyny kosmetycznej, których celem jest odmłodzenie skóry twarzy.

Dla kogo przeznaczone są przede wszystkim zabiegi z wykorzystaniem botoksu?

Trudno odpowiedzieć na tak postawione pytanie. W zasadzie brak jest bowiem przeciwwskazań medycznych do stosowania botoksu także u osób młodszych, które zazwyczaj nie są kojarzone z tego rodzaju zabiegami. O potrzebie wykonania zabiegu decydować powinno wewnętrzne odczucie wywołane powstaniem wyraźnych i widocznych zmarszczek mimicznych, które pojawiać się mogą także u osób w młodym wieku. W ich przypadku zastosowanie botoksu wiąże się nie tylko z pożądanym efektem wizualnym, ale też z działaniem profilaktycznym. Ograniczenie pracy mięśni napinających skórę twarzy zmniejszy możliwość utrwalenia się zmarszczek oraz pozostania widocznymi także bez wykonywania ruchów i mimiki twarzy. Warto w tym miejscu nadmienić, że zabieg z wykorzystaniem botoksu pozostaje zabiegiem bezpiecznym, który nie powinien wiązać się z jakimikolwiek skutkami ubocznymi. Pomimo tego warto poinformować osobę go przeprowadzającą o swoim stanie zdrowia i przebytych chorobach, aby wykluczyć ewentualne przeciwwskazania do jego przeprowadzenia.

