Nie ma co ukrywać – telefonia komórkowa w ciągu zaledwie kilku (a w niektórych przypadkach kilkunastu lat) w znacznym stopniu zdominowała nasze życie. Gdziekolwiek jesteśmy, cokolwiek robimy – telefon komórkowy stał się naszym nieodłącznym towarzyszem, przedłużeniem ręki i niezastąpionym sprzętem elektronicznym. Trudno się więc dziwić operatorom sieci komórkowej, że w walce o klienta nie przebierają w środkach i starają się jak mogą, aby omamić, skusić i podkraść jak największą ich liczbę – w końcu obsługa sieci komórkowych to istna żyła złota.

Nie bójmy się zmian

A co na to klienci? Dawno już minęły czasy, gdy klient związany był długoletnia umową a zmiana taryfy lub operatora wiązała się z wieloma żmudnymi procedurami, plikiem niezbędnej dokumentacji i utratą numeru. Dzisiaj proces zmian jest szybki, stosunkowo prosty i nie wymaga od nas wiele zachodu. A mimo to wiele osób się waha – z obawy przed zmianami, kłopotami z przeniesieniem numeru lub odmową operatora, a także z poczucia lojalności tkwią w nieopłacalnych umowach abonamentowych często znacznie przepłacając za oferowane usługi lub płacąc za zbędne dodatki do abonamentu. To błąd! Zapomnijmy o starych zwyczajach – tak w każdej dziedzinie życia tak i tutaj wybierajmy to, co bardziej się nam opłaca i wypada finansowo oraz jakościowo korzystniej.

Oczywiście w przypadku umów abonenckich zawartych na kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt miesięcy ze zmianami być może trzeba będzie poczekać (odstąpienie od tego typu umów zazwyczaj jest obłożone karami – ich wysokość powinna być z góry określona i ujęta w umowie) ale w przypadku coraz bardziej ostatnio popularnego telefonu na kartę (bo i w takim przypadku możemy dokonywać dowolnych zmian) zwłoka nie jest konieczna. Jak jednak poznać czy to się opłaca i jakie tak właściwie mamy możliwości? Spróbujmy znaleźć odpowiedź na te pytania.

Taryfa idealna?

Głównymi czynnikami wpływającym na wybór bądź zmianę naszej taryfy (a nawet operatora) powinny być przede wszystkim cena usług oraz stopień dopasowania oferowanych nam przez operatora sieci komórkowej usług do naszych osobistych potrzeb oraz preferencji. Jeśli, z jakiegoś powodu, z któregoś z tych dwóch elementów nie jesteśmy zadowoleni to niezawodny znak, że nadeszła właśnie pora na zmiany.

Szukając bardziej korzystnych dla nas ofert zwróćmy uwagę na pakiety darmowych minut, smsów oraz danych, a także ich stosunek do wysokości opłat. Tutaj powinniśmy się kierować naszymi poprzednimi doświadczeniami – tylko od nas i od tego jak wykorzystujemy swój telefon komórkowy zależy czy bardziej opłacalny okaże się plan taryfowy, który umożliwia nam wykonywanie bezpłatnych połączeń do sieci komórkowych, czy też może wolelibyśmy nieograniczony dostęp do Internetu lub hojną ofertę bezpłatnych wiadomości tekstowych.

Może się także okazać, że opłaca się nie tylko sama zmiana taryfy ale także zamiana abonamentu na system pre-paid (tzw. telefon na kartę) lub na odwrót. Na tego typu zmiany, a zwłaszcza na wybór systemu pre-paid, decyduje się ostatnio coraz więcej osób – jakość usług w telefonach na kartę w niczym obecnie nie ustępuje umowom abonamentowym a wielokrotnie okazuje się tańsza, lepiej dostosowana i bardziej elastyczna.

Jak zacząć?

Szukanie nieco bardziej korzystnych taryf i ofert najlepiej zacząć od własnego operatora. Być może w jego ofercie znajdziemy to czego szukamy, a ilość formalności podczas zmiany taryfy w ramach tej samej sieci komórkowej jest banalnie proste i zazwyczaj do tego celu wystarczy nam wykonanie jednego telefonu do Centrum Obsługi Klienta. Istnieje także duża szansa na to, że operator zaproponuje nam ofertę jeszcze bardziej korzystną – po prostu z obawy przed utratą klienta.

Zmiana taryfy w Orange na kartę oraz u pozostałych, polskich operatorów sieci komórkowych pozwala na dowolne manewrowanie naszym aktualnym planem taryfowym – w zależności od naszych zmieniających się potrzeb i możliwości finansowych. Tutaj zdecydowanie widać wyższość tego typu systemu płatności – pre paid jest po prostu o wiele bardziej elastyczny i pozwala na łatwiejsze panowanie nad rachunkami za telefon. Warto jednak zwrócić uwagę na usługi dodatkowe – te mogą być różne dla rożnych taryf. Dobrze jest się wcześniej upewnić, że w nowym planie taryfowym nie stracimy możliwości korzystania z potrzebnej nam usługi.

Pamiętajmy też, że jedynym sposobem na wybranie idealnej oferty jest wybranie jej samodzielnie. Przedstawiciel operatora za nas tego nie zrobi – z prostej przyczyny, nie zna naszych potrzeb i zwyczajów stąd nie jest w stanie idealnie dopasować naszej taryfy.