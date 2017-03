W czwartek, 23 marca w Sali Widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu wystapi Kabaret Hrabi. Są jeszcze wolne miejsca.

Bilety w cenie 70 zł można rezerwować od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod numerem: 71/ 312 12 43, od piątku do wtorku w godzinach od 14:00 do rozpoczęcia ostatniego seansu pod numerem 516 491 740.