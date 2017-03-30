AktualnościŻmigródKultura i rozrywka Już w niedzielę wielki jarmark na Rynku 30 marca 2017 36 W najbliższą niedzielę, na żmigrodzkim Rynku odbędzie się jarmark wielkanocny. Szczegóły na plakacie. POLECANE ARTYKUŁYWIĘCEJ TEGO AUTORA II Wisznieńska Zadyszka NA ŻYWO | Transmisja na żywo z sesji w Obornikach Śl. – Sprawa szkół… Będą 3 szkoły podstawowe? Dziś zapadną ostateczne decyzje! ODPOWIEDŹ Anuluj Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here