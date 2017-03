Ciekawe tematy, niepokojące zagadnienia, interwencje, najnowsze inwestycje w twojej okolicy, to tylko część tematów, które znajdziesz w najnowszym numerze NOWej.

W numerze:

Czy przekazujesz 1% podatku na organizacje pożytku publicznego?

Wielka Orkiestra pobiła rekord

Odeszli

Ceny Paliw

Przedszkole i żłobek w jednym

Trzebnica dostała 7,5 mln zł na ścieżki i parkingi

W Trzebnicy powstaną lecznicze tężnie

Założył wnyki na zwierzęta pod ochroną

Wypalanie traw na coraz większą skalę

Przeszukiwali brzegi Widawy

Wiatr zrywał dachy

Trwa monitoring stanu rzek

Skutki porywistych wiatrów

Zjechał na przeciwległy pas

Pytania i wątpliwości. Do której szkoły trafi dziecko?

Tegoroczne stypendia dla zdolnych uczniów

Dalej nie ma znaku, więc źle parkują

Co robi władza?

Fatalny stan dróg

Rondo w (nie) odległej przyszłości, czyli kiedy?

Czy gmina sprzedała park przy SP nr 3?

Nauczyciele podszkolą języki obce

Nowoczesny, także dla niepełnosprawnych dzieci

Prawie 500 tys. zł na sprzęt do szkół

W skrócie Oborniki Śląskie

Na Solnej powstanie fontanna

Chcesz się pozbyć liści? Musisz sam je wywieźć

Nowy pomnik, czyli wielkie sprzątanie

Dobry początek – otrzymaliśmy dofinansowanie na ścieżki rowerowe

Retro Dzień Kobiet w Wiszni Małej

V Zawody Pływackie już za nami

Radni nie poparli Wójt

Kolejny projekt dla szkół w gminie

Obchody 10 – lecia istnienia Hufca ZHP Powiatu Trzebnickiego

Urząd zmienił numery ważnych kont

Oddaj krew i pomóż innym

W skrócie ze Żmigrodu

Prusice: Gmina Dodatnia Energetycznie

Pomagają pogorzelcom

Człowiek do zadań niemożliwych

OGŁOSZENIA DROBNE

Wolontariusze czytają dzieciom

MAGAZYN

Żmigrodzianki wspólnie świętowały 18. raz!

Tu warto być

Repertuar kin

Idźcie i głoście „Przemiana”

Wieści w Brzasku zapisane

Etniczny jazz zabrzmiał w OOK

Spadający znak

Porywisty wiatr i jego skutki

Protest song oborniczanina

HOROSKOP

Dziecięce zabawy w karnawałowych rytmach

Sto lat minęło jak jeden wiek

Program TV

Nowo narodzeni

Zdaniem przedszkolaka z Prusic „Kim chciałabym/chciałbym zostać w przyszłości?”

OGŁOSZENIA LEKARSKIE

SPORT

Rodzina Białków zdominowała Mistrzostwa Powiatu

Ostatnie zmiany w Piaście przed wiosną

Orliki podbiły trzebnicki turniej

Polonia okaże się niezwyciężona?

„Brązowy Jinkaku” 4 medale dla karateków w Berlinie

Mistrzowskie wyniki „niezwyciężonych”

