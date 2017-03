Spodziewasz się dziecka i kompletujesz wyprawkę? W tym czasie warto przemyśleć również zakup gadżetów, które ułatwią ci spacer z nowonarodzonym maluszkiem. Prawdą jest, że noworodek właściwie przesypia wszystkie spacery, ale nie zauważysz nawet jak minie miesiąc czy dwa i maluch będzie bardziej wymagający.

Jeśli planujesz zakupy, polecamy zrobić również listę akcesoriów do wózka. Lepiej wszystkie mieć przy sobie i uniknąć kłopotliwych sytuacji. W przypadku opieki nad dziećmi lepiej nie uczyć się na swoich błędach i posłuchać rady tych, którzy wiedzą, co może Ci się przydać.

Akcesoria do wózka, które warto kupić:

Torba dla mamy

To podstawowy wyposażenie każdej młodej mamy! Musi być pojemna, dobrze zaplanowana i wyposażona w dodatkowe kieszonki, które pozwolą Ci się odpowiednio zorganizować. Kupując taką torbę zwróć uwagę by miała możliwość przypięcia do poręczy wózka. Poza tym powinna mieć miejsce na ustawienie butelki w pozycji pionowej oraz przegródki, w których zmieścisz zapasowe pieluszki, ubranka, krem i inne niezbędne przedmioty. Wiele toreb dostępnych na rynku wyposażonych jest w małą matę do przewijania i kieszonkę dla mamy, w którym zmieszczą się klucze, portfel czy telefon. Świetnym przykładem może być torba dla mamy Graphic Devotion od Elodie Details. Spełnia wszystkie warunki świetnej torby dla mamy i ma jeszcze wyjątkowy design, który sprawi, że będziesz mogła używać jej jeszcze długo po tym, jak maluszek przestanie nosić pieluszki.

Etui na mokre chusteczki

Mokre chusteczki przydają się nie tylko podczas przewijania. To najczęściej używany przedmiot na spacerach i w podróży z dziećmi. Warto by miały swoje miejsce w wózku, dlatego praktyczny, szczelnie zamykany, plastikowy pojemnik na mokre chusteczki marki Skip Hop warto wpisać na listę niezbędnych akcesoriów do wózka. Możesz przypiąć go do poręczy wózka lub innego zaczepu tak, by zawsze był na wierzchu i pod ręką.

Kolorowa zawieszka do wózka

Niemowlak podróżujący w gondoli niewiele może zaobserwować podczas spaceru. Jeśli nie śpi, widzi przed sobą swoją mamę i daszek wózka. To jednak nie zawsze mu wystarcza, dlatego dobrze jest mieć w wózku przemyślaną zawieszkę, która wzbudzi zainteresowanie dziecka. Ciekawym pomysłem jest zawieszka do wózka Done By Deer. Jej przemyślane wzory i kolory skupiają uwagę nawet miesięcznych niemowlaków. Zawieszka posiada plastikowe zaczepy, które ułatwią zamocowanie jej na każdym wózku.

Termobutelka

Gdy karmisz naturalnie, butelki i związane z nimi akcesoria nie będą zaprzątać Ci głowy przez pierwszych kilka miesięcy. Jednak rodzice często podają dziecku wodę lub herbatkę gdy jest gorąco, nawet w okresie karmienia piersią. Dla tych i dla każdych innych dzieci świetnym rozwiązaniem jest termobutelka Pura Kiki ze smoczkiem. Dzięki niej, nie musisz dokupować termicznych opakowań, które trzymają ciepłą lub zimną temperaturę napoju podczas spaceru. A smoczek butelki możesz dopasować do wieku dziecka. Warto pamiętać, że ta butelka, po zmianie końcówki może służyć całej rodzinie w różnych sytuacjach.

Akcesoria do wózków to bardzo obszerny temat. Jest ich tak wiele, że nie sposób wymienić wszystkich na raz. W zależności od wieku dziecka niezbędne akcesoria do wózka będą ulegać zmianie – zabawki, pojemniki na przekąski, worki na pieluszki itd. Z biegiem czasu będziesz potrzebowała coraz mniej rzeczy i dużą torbę być może zamienisz na mniejszy, poręczny organizer. Warto śledzić nowości i nietypowe rozwiązania, które niemal codziennie pojawiają się w Internecie. My czerpaliśmy nasze inspiracje ze strony https://bobomio.pl/dla-dziecka/akcesoria-do-wozkow, gdzie z pewnością i Ty znajdziesz idealnie akcesoria do wózka, dla siebie i swojego maluszka.

