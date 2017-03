W ostatnim czasie zaobserwować można rosnące zainteresowanie produktami inwestycyjnymi. Coraz więcej osób dysponuje środkami finansowymi, które umożliwiają wejście z inwestycją na rynek finansowy i czerpanie z tego tytułu profitów w dłuższym czasie.

Lokata jest bezpieczna

Wśród produktów inwestycyjnych niesłabnącym powodzeniem cieszą się tradycyjne lokaty bankowe. Chociaż zapewniają relatywnie niewielki zysk (w porównaniu do chociażby funduszy inwestycyjnych, lokujących środki w akcje), to klienci cenią je za bezpieczeństwo wkładu – zakładając lokatę możemy mieć pewność, że po zakończeniu okresu lokaty, otrzymamy przynajmniej tyle pieniędzy, ile zainwestowaliśmy.

Jak wybrać lokatę?

Wybranie odpowiedniej lokaty wydaje się być trudne z uwagi na ilość ofert dostępnych na rynku. Istnieją jednak pewne uniwersalne kryteria dokonania optymalnego wyboru. Zdaniem specjalistów z porównywarki produktów finansowych Rankomat.pl, podstawowym kryterium jest wysokość oprocentowania, ponieważ decyduje ono o tym, ile możemy zarobić na lokacie. Drugim kryterium jest minimalna oraz maksymalna kwota wpłaty – do założenia lokaty może być wymagany minimalny wkład (na przykład 1000 PLN), część banków ogranicza wysokość jednego wkładu do określonej wysokości (na przykład 50.000 PLN). Warto też zwrócić uwagę na lokaty zapewniające progresywne oprocentowanie – im więcej ulokujemy, tym więcej zarobimy. Kolejne kryterium to czas trwania lokaty – należy ją wybrać tak, aby w możliwie najkrótszym czasie osiągnąć możliwie najwyższy zysk.

Ile można na tym zarobić?

Teraz pytanie najważniejsze: ile właściwie można zarobić na lokacie bankowej? Aby uzyskać na nie odpowiedź, wzięliśmy kwoty w wysokości 10.000 i 20.000 PLN oraz 3 miesięczny okres trwania lokaty – uznaliśmy, że obecnie nie ma sensu zakładać lokat na dłuższy czas. Skorzystaliśmy przy tym z porównywarki Rankomat.pl, gdzie wybraliśmy dodatkową opcję lokaty – bez konieczności zakładania rachunku bankowego. Zaletą wyników udostępnianych przez tę wyszukiwarkę jest prezentowanie wyniku z uwzględnieniem tak zwanego „podatku Belki” od zysków kapitałowych.

Chcąc ulokować 10.000 PLN na 3 miesiące bez konieczności zakładania konta, bezkonkurencyjny okazał się IdeaBank, gdzie dzięki lokacie Happy klient może zarobić po 3 miesiącach 69,90 PLN netto (oprocentowanie 3,5% w skali roku). Tak wysokie oprocentowanie jest możliwe tylko dla 1 depozytu założonego przez nowego klienta; jeżeli chcielibyśmy założyć większą liczbę lokat w IdeaBank, to oprocentowanie wyniesie 2,1% w skali roku i po 3 miesiącach za każde zainwestowane 10.000 PLN otrzymamy netto 41,94 PLN. Na 2. miejscu znalazły się ex aequo Getin Bank oraz Noble Bank, oferujące oprocentowanie w wysokości 1,85% w skali roku – tutaj po 3 miesiącach otrzymamy netto 36,95 PLN; w obu przypadkach możemy założyć nieograniczoną liczbę depozytów, a oferta jest przeznaczona dla wszystkich klientów.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku chęci zainwestowania 20.000 PLN na 3 miesiące. Na 1. miejscu znajduje się IdeaBank – 3,5% w skali roku dla nowego klienta zakładającego tylko 1 depozyt zapewnia zysk netto w wysokości 119,84 PLN. Jeżeli chcemy założyć więcej lokat w IdeaBank i/lub korzystaliśmy już z jego usług, to oprocentowanie wyniesie 2,1% w skali roku, a po 3 miesiącach otrzymamy netto 83,88 PLN. Na 2. miejscu znalazły się ex aequo Getin Bank oraz Noble Bank, oferujące oprocentowanie w wysokości 1,85% w skali roku – tutaj po 3 miesiącach otrzymamy netto 73,90 PLN; w obu przypadkach możemy założyć nieograniczoną liczbę depozytów, a oferta jest przeznaczona dla wszystkich klientów.

Promocje – dodatkowy wabik

Klienci decydujący się na otwarcie lokaty bardzo często mogą liczyć na dodatkowe promocje zwiększające atrakcyjność produktu. Na przykład w chwili obecnej (do 15.04.2017), Toyota Bank oferuje nowym klientom nawet 140 PLN za założenie dwóch lokat (na 160 dni i rok) w łącznej wysokości minimum 10.000 PLN wraz otworzeniem konta osobistego. Oczywiście, oczekując bonusów za założenie lokaty należy uprzednio zapoznać się z regulaminem promocji i warunkami, które należy spełnić. Warto też śledzić aktualne promocje na Rankomat.pl i dodatkowo mnożyć zyski z lokat.

Artykuł powstał przy współpracy portalu Rankomat.pl