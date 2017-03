Chcesz stworzyć swój pierwszy kwiatowy ogród? To może być bardzo satysfakcjonujące doświadczenie! Nie martw się, to wcale nie jest takie skomplikowane jak się wydaje. Korzystając z kilku podstawowych wskazówek można z łatwością zadbać o piękny kawałek środowiska naturalnego, którym będziesz się cieszyć przez wiele lat z rodziną i przyjaciółmi.

Lokalizacja

Planując swój ogród kwiatowy trzeba zacząć od wyboru lokalizacji. Fajne jest to, że ogrody mogą być uprawiane w różnych warunkach – nawet tam gdzie są słabe gleby czy też minimalne działanie promieni słonecznych. Więc nie zniechęcaj się, jeśli nie wszystko jest idealne w miejscu, gdzie chcesz zadbać o swój ogród. Gleba może zostać zmieniona lub ulepszona i istnieje duża odmian roślin, które mogą być uprawiane zarówno na pełnym słońcu jak i w zacienionych miejscach.

Gleba

Gleba jest najważniejszą częścią każdego rodzaju ogrodu. Jest to system wsparcia dla życia roślin – dzięki niej mogą rosnąć silne i zdrowe. Dobra, organiczna struktura gleby to taka, który zachowuje wilgoć i składniki odżywcze, jakich rośliny potrzebują do eksploatacji. Słabe gleby zawsze można poprawić za pomocą materii organicznej.

Wybierając obszar ogrodu pamiętaj że płaska powierzchnia gruntu jest zawsze najłatwiejszym miejsce do pracy, ale nie zawsze jest to możliwe by znaleźć na swoim podwórku takie miejsce. Jednak jeśli masz na ogródku małe wzniesienie to mimo iż czeka cię tylko trochę więcej pracy, to przy odrobinie wyobraźni twórczej wiedz, że może to być bardzo satysfakcjonujące doświadczenie.

Możesz też zwyczajnie znaleźć miejsce, w którym usadowisz doniczki ogrodnicze. Jest to inna, ciekawa alternatywa.

Wielkość i styl

Wielkość i styl ogrodu są to bardzo ważne decyzje, które trzeba będzie podjąć przed rozpoczęciem wyboru konkretnych roślin. Jeśli jest to Twoja pierwsza ogrodnicza przygoda – zacznij lepiej od jakiegoś małego obszaru. Co wcale nie znaczy, że nie należy planować jego rozszerzania. Zacznij od sadzenia roślin mniej wymagających, do czasu aż poczujesz się bardziej komfortowo w ogrodnictwie. Jedną rzeczą, o jakiej należy pamiętać przy większym ogrodzie jest to, aby utrzymać rośliny w zasięgu ręki, pozwalając sobie na spacery po całym ogrodzie, pomiędzy sadzonkami i doniczkami ogrodniczymi.

Ogrodnictwo to hobby, które może być bardzo satysfakcjonujące i wciągające. Twoja wyobraźnia jest granicą, jeśli chodzi o uprawę własnych ogrodów kwiatowych – nawet w pomieszczeniach zamkniętych.

