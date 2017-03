Podatnicy zadają się ostatnio pytania dotyczące kwestii zwolnień z podatków VAT:

– „Czy to prawda, że kwota zwolniona z VAT uległa zmianie? Kto może skorzystać ze zwolnienia, a kto nie? Jak jest z kasami fiskalnym – jaki limit obowiązuje? Jakie jeszcze są zwolnienia i wyłączenia ze zwolnienia?”

O odpowiedzi na powyższe pytania poprosiliśmy panią Agnieszkę z Biura Rachunkowego Parakairon w Gdyni.

– Z początkiem roku 2017 weszło w życie wiele zmian z zakresu prawa gospodarczego. Jedną z nich jest nowa ustawa o VAT (art. 113 ust. 1), która obowiązuje od 1.01.2017 roku – wyjaśnia pani Agnieszka.

Zgodnie z nowymi przepisami od pierwszego stycznia 2017 roku limit zwolnienia z podatku VAT został podniesiony do 200 tys. (wcześniej wynosił on 150 tys. zł). Na zmianach przepisów skorzystają przedsiębiorcy, którzy w 2016 roku uzyskali obrót ze sprzedaży podlegającej opodatkowaniu poniżej 200 tys. zł. Kwota ta określana jest terminem „zwolnienia podmiotowego”.

– Na zmianach przepisów mogą skorzystać również osoby, które dopiero stawiają swoje pierwsze kroki w biznesie. Początkujący przedsiębiorcy mogą wykorzystać zwolnienie podmiotowe, gdy przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy obowiązującego limitu (kwotę zwolnienia podmiotowego wylicza się na podstawie okresu prowadzenia działalności) – mówi księgowa.

Warto jednak wiedzieć, że limit obrotów nie zawsze uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z VAT. Ustawa jasno określa konkretnych podatników, którzy są wyłączeni z możliwości ulgowych rozliczeń tego podatku. Do tej grupy należą firmy dokonujące sprzedaży:

towarów objętym akcyzą (z wykluczeniem wyrobów tytoniowych, energii elektrycznej, aut osobowych zaliczonych jako środki trwałe podlegające amortyzacji)

działek budowlanych

budynków i lokali

nowych pojazdów (środki transportu)

Zwolnień podmiotowych nie mogą również wykorzystać firmy świadczące usługi prawnicze, doradcze (za wyjątkiem usług doradczych dla branży rolnej) oraz jubilerskie – objaśnia pani Agnieszka.

SPONSOROWANE