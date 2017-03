W modzie co kilka miesięcy pojawiają się nowe trendy, inspiracje i pomysły na odświeżenie garderoby. Pewne klasyczne elementy garderoby pojawiają się jednak co sezon jako baza do stylizacji i stroje uniwersalne, dobre na każdą okazję. Tak jak białej bluzki i małej czarnej, w szafie każdej kobiety nie może zabraknąć także torebek, które kuszą nas na sklepowych półkach równie mocno jak buty. Jakie są najważniejsze ponadczasowe hity, które musimy mieć? Jest ich wiele, więc, aby zachować ład na półce i w portfelu ograniczmy się do poniższych propozycji.

Wielka codzienność

Element garderoby z ogromnym zapleczem funkcji dodatkowych czyli torba biurowo-codzienna. Koniecznie duża, o regularnym kształcie i w neutralnym kolorze. Taka z dodatkową, ukrytą przestrzenią pomieści także nieprzewidziany bagaż. Bez problemu możemy wyjść z nią do pracy, na zakupy, spacer lub do kina z koleżankami. Jej ogromną zaletą jest to, że pasuje do wszystkiego. Możemy nosić ją cały dzień zmieniając miejsca i okazję. Fasony jakie bierzemy pod uwagę to listonoszka, kuferek i popularne torebki składane w pół. Aby dodać jej szyku i oryginalności wybierzmy metaliczne zdobienia i zmieniajmy kolorowe breloczki przy zamku. Taki trik sprawi że wasza torba będzie zaskakiwać

Na specjalne okazje

Niezależnie od tego czy wybierasz się na wesele czy do knajpki z koleżankami mała torebka będzie Ci potrzebna. Dźwigać dokumentów, laptopa i zakupów nie będzie potrzeby, a klucze i portfel trzeba gdzieś schować. Ze względu na funkcjonalność wygodne są torebki na łańcuszku. Srebrne oczka dodają też elegancji i sprawiają że torebka nie ma casualowego charakteru. Kolor wyjściowej torebki może być nieco bardziej ekstrawagancki jeśli masz stonowana garderobę. Jeśli jednak lubisz poszaleć z kolorem sukienki to przy kupnie torebki postaw na metale, szarości, nude albo klasyczną czerń. Subtelne pikowanie lub ćwieki z łatwością przełamią nudę prostych barw. Mimo że ta torebka powinna być niewielka nie pokuśmy się o te miniaturowe. Istnieje duże ryzyko, że w przyszłości nie pomieszczą większego portfela lub nowoczesnego telefonu.

Dopełnienie niezbędnej całości

Kilka typów torebek często pojawia się w naszych szafach chociaż nie spełniają powyższych kryteriów. Dwie torebki to chyba zbyt mało jak na przeciętną, zadbaną kobietę, więc dorzućmy coś jeszcze. Na wycieczki, festiwale i zajęcia sportowe przyda się plecak. Fluorescencyjne kolory i niesamowite wzory królują od lat, więc plecak możemy wybierać i nosić mimo że „nie pasuje”. Jeśli na siłowni lub w podróży bywasz częściej to dokup również torbę sportową. Torebka wakacyjna np. boho też gości w szafie, chociaż używamy jej przez kilka tygodni w roku przed nadchodzącym sezonem, wyposażmy się także w to proste, składane lub zwijane rozwiązanie. Kupując torebki pamiętajmy by były dobrej firmy, a jednocześnie jakości np. tutaj https://lamoda.pl/katalog/torby/torebki/reserved-m. Do powyższego zestawienia dołożymy coś modnego w danej chwili, torebki w średnich rozmiarach, unikatowe i te ulubione. Nic w tym złego. Stworzymy w ten sposób nasze must have torebek.

SPONSOROWANE