Kamery i cały monitoring na przełomie ostatnich lat uległy diametralnym zmianom – temu nie da się zaprzeczyć. W ofertach sklepu znajdziemy setki rodzajów kamer o wysokiej rozdzielczości, zdalnym sterowaniu i jeszcze wyższej jakości wykonania, ale które z nich wybrać? Podpowiadamy, czym należy się kierować.

Potrzeby i oczekiwania

Najważniejszym punktem podczas wyboru zestawu monitoringowego jest precyzyjne określenie potrzeb i oczekiwań względem danego sprzętu. Do czego ma służyć zakupiona kamera? Czy monitoringowi będzie podlegał jeden pokój czy każde z pomieszczeń? Podczas szukania odpowiedzi na te pytania i określania pierwszych wariantów produktowych warto dowiedzieć się czy miejsce, które będzie podlegać obserwacji jest prawidłowo oświetlone oraz czy produkt posiada możliwość zdalnego sterowania – bardzo przydatną w wielu sytuacjach.

Kolor czy wersja czarno-biała?

Zasada jest jedna – w przypadku zaciemnionego miejsca, w którym nie ma możliwości poprawy widoczności warto skorzystać z zestawu monitoringowego w wersji monochromatycznej. Natomiast w miejscach jasnych lepiej sprawdzi się nagranie kolorowe, które uchwyci znacznie więcej szczegółów w przypadku włamania i zapamięta takie detale, jak włosy czy charakterystyczne elementy ubrania. Jednak jeśli nie chcemy głowić się nad wyborem takiego typu kamery, warto zainwestować w zestaw monitoringu, który ma możliwość przełączania z trybu dziennego na nocy i odwrotnie.

Rozdzielczość wyższej jakości

Jeśli w przypadku monitoringu zależy nam na zapisaniu jak największej ilości szczegółów, niezaprzeczalnie warto zainwestować w kamerę dysponującą bardzo dobrą rozdzielczością. W obecnych ofertach producentów i sprzedawców można znaleźć kamery dysponujące jakością obrazu sięgającą nawet Full HD.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że nagrania o tak dobrej jakości zajmują zdecydowanie więcej miejsca i tym samym urządzenie może przestać działać w najmniej odpowiednim momencie z powodu zapchanej karty pamięci.

Kable czy baterie?

Wybór między wersją bezprzewodową i przewodową jest równie ważny. Dlaczego? Bo wiąże się z przyszłym działaniem zestawy monitoringu, i to bezapelacyjnie. Warto poświęcić temu podpunktowi dłuższą chwilę.

Bezprzewodowe:

W przypadku kamer bezprzewodowych największym problemem jest brak stałego zasilania i utrata zasięgu działania kamery z tego właśnie powodu. Trzeba pilnować, by baterie znajdujące się w nich cały czas były sprawne, bo tylko w taki sposób kamera uchwyci wszystko to, co powinna.

Przewodowe:

Kamery przewodowe potrzebują stałego źródła zasilania. Jest to w pewien sposób uporczywe, bo uniemożliwia zamontowanie kamery w dowolnym miejscu, ale na pewno wpływa to korzystanie na zasięg oferowany przez kamerę i tym samym jakość rejestrowanego obrazu.

Kilka słów zakończenia

Wybór zestawów monitoringu jest o tyle prosty, że w sklepach znajdują się dziesiątki wysokiej jakości produktów, spośród których możemy wybrać te kamery, które rzeczywiście będą spełniać wszystkie nasze oczekiwania, a takie zestawy monitoringu można kupić już za kilkaset złotych

