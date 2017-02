W dniu dzisiejszym stwierdzono nowe ognisko ptasiej grypy w naszym powiecie. Tym razem w miejscowości Piotrowiczki w gminie Wisznia Mała. Kolejna ferma drobiu zagrożona!

Na obszarach zapowietrzonych oraz zagrożonych już stanęły znaki informujące o niebezpieczeństwie:

„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAPOWIETRZONY”

„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY”

Za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) czyli tak zwany obszar zapowietrzony, uznaje się teren:

od północy:

od skrzyżowania DK nr 5 z drogą gminną prowadzącą do miejscowości Mienice do Mienic następnie drogą polną w kierunku Wilczyna i dalej wzdłuż granicy obszaru leśnego do miejscowości Wilczyn; z Wilczyna drogą gminną do Golędzinowa;

od wschodu:

z miejscowości Kryniczno DK nr 5 do miejscowości Wisznia Mała do skrzyżowania DK nr 5 z drogą gminną prowadzącą do miejscowości Mienice;

od strony południowej:

z miejscowości Szewce przez miejscowość Rogoż do Kryniczna drogą gminną;

od strony zachodniej:

od miejscowości Golędzinów droga nr 342 poprzez miejscowości Pęgów, Zajączków do miejscowości Szewce.

Za obszar zagrożony uznaje się teren ograniczony:

od północy:

z Rościsławic do miejscowości Wielka Lipa. Z Wielkiej Lipy drogą wojewódzką nr 342 przez miejscowości Osolin, Brzeźno do skrzyżowania z drogą gminną na wysokości miejscowości Borówek. Następnie drogą gminą przez miejscowości Chodlewko, Jagoszyce, Krościna Mł. w

kierunku Prusic do skrzyżowania drogi gminnej z DK nr 5. dalej wzdłuż DK nr 5

do miasta Trzebnica DW;