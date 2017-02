Blisko setka drzew wycięta została w zeszłym tygodniu, na terenie jednej z posesji w Ligocie Pięknej. Zbulwersowani mieszkańcy oponują przed rozbudową kurników, gmina jednak wydaje zgodę na wycinkę, jak na prawdę przedstawia się sytuacja?



W zeszłym tygodniu dotarła do naszej redakcji informacja od mieszkańców Ligoty Pięknej – W ciągu kilku godzin, do południa wycięta została cała aleja, kilkudziesięcioletnich drzew. Łącznie ponad 100 sztuk. Zlokalizowanych wzdłuż posesji fermy w Ligocie. I to wszystko wbrew zapisom Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Właścicielka terenu teraz pewnie sprzeda ścięte drzewo, a my zastanawiamy się po co to się stało?

W celu potwierdzenia interwencji udaliśmy się na miejsce, gdzie faktycznie, na miejscu tuż za ogrodzeniem wyciętych zostało kilkadziesiąt zdrowych drzew.