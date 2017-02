Posiadanie kilku zobowiązań finansowych stanowi poważne utrudnienie przede wszystkim z powodu obowiązku płacenia kilku comiesięcznych rat na rzecz zmniejszenia zadłużenia. Dyskomfort odczuwany jest przede wszystkim w sytuacji, gdy zbliża się termin uregulowania kolejnej należności, a mocno nadwyrężony budżet domowy na to nie pozwala.

Choć przedstawiony scenariusz mieni się czarnych barwach to nie jest on wcale tak rzadko spotykany. Zadłużenie związane z zakupem choćby nowego auta, komputera, sprzętu AGD czy wynikające z remontu mieszkania lub domu to przymus płacenia często wysokich rat w różnych terminach. Jak wyjść z kłopotliwej sytuacji? Najlepszym rozwiązaniem jest kredyt konsolidacyjny.

Konsolidacja czyli połączenie

Konsolidacja zadłużenia to połączenie kilku kredytów zaciągniętych w bankach w jeden z ujednoliceniem stopy procentowej. Czyli przykładowo, jeśli posiadamy kredyt na niedawno zakupione auto, garaż dla nowego modelu samochodu a także na remont ogrodzenia, które zabezpieczy nasz nowy zakup przed kuszącymi spojrzeniami potencjalnych „łowców” samochodów, to możemy je połączyć w jeden kredyt w dowolnej instytucji bankowej, która oferuje konsolidacje zadłużenia. Zamiast trzech rat, będziemy płacili jedną comiesięczną z odpowiednim okresem kredytowania. W istocie jest niczym innym jak podpisaniem nowego zobowiązania finansowego, o czym szerzej bardziej szczegółowo można przeczytać na stronie internetowej gg2010.pl, która bogata jest w treści na temat konsolidacji zadłużenia.

Zalety i wady kredytu konsolidacyjnego

O jednej z podstawowych zalet wspomniano w poprzednim akapicie, a mianowicie o możliwość zamiany kilku rat w jedną, przez co o wiele prostsze jest regulowanie comiesięcznych należności. Po pierwsze w ten sposób nie musimy pamiętać o kolejnych płatnościach, przez co znacząco zmniejsza się ryzyko przypadkowego pominięcia spłaty którejś z rat. Po drugie wprowadza to swego rodzaju ład finansowy, który tym samym nie obciąży nadmiernie domowego budżetu. Wiemy ile musimy przeznaczyć miesięcznie na zmniejszenie zadłużenia, więc tą kwotę możemy odkładać, nie martwiąc się, że może nam zabraknąć gotówki na kolejną ratę. Niewątpliwym plusem procesu konsolidacji jest obniżenie kosztów kredytu. Łącząc swoje zobowiązania finansowe w jedno płacimy miesięcznie średnio o 20-30% niższą ratę od sumy rat pochodzących z konsolidowanych kredytów, co pozwoli z pewnością trochę zaoszczędzić. Ponadto, co równie istotne, okres kredytowania w przypadku konsolidacji ulega wydłużeniu i jest ustalany przez bank w oparciu o wysokość kredytu konsolidacyjnego oraz zdolność kredytową klienta.

Oczywiście obok zalet kredytu konsolidacyjnego znajdują się też wady. Banki bowiem nie promują kredytów konsolidacyjnych jedynie by wspomóc biednych kredytobiorców, wręcz przeciwnie, chcą na nich zarobić. Dlatego oprocentowanie kredytu konsolidacyjnego jest wyższe niż w przypadku zwykłego rodzaju zobowiązania finansowego. To co my zyskujemy płacąc niższą ratę przy dłużnym okresie kredytowani, bank „odbija sobie” w wyższym oprocentowaniu kredytu. Co więcej, należy pamiętać, że konsolidacja zadłużenia to nic innego jak zaciągnięcie jednego kredytu i nie rozwiąże przyczyny naszych problemów finansowych tylko złagodzi nieco ich objawy.

Przykłady kredytów konsolidacyjnych

Zanim przejdziemy do konkretnych przykładów kredytów konsolidacyjnych warto dopowiedzieć, że istnieją dwa rodzaje tego typu zobowiązania finansowego. Kredyt konsolidacyjny bez zabezpieczenia jakim jest hipoteka oraz kredyt konsolidacyjny hipoteczny. Ten drugi może opiewać na wyższą kwotę, która najczęściej stanowi od 70 do 80% wartości nieruchomością stanowiącej jego zabezpieczenia, wyróżnia się też nieco niższym oprocentowaniem niż zwykły kredyt konsolidacyjny. Niektóre banki oferują wymienione dwa rodzaje kredytów, inne tylko jeden z nich.

Najlepszą podpowiedzią do wyboru właściwego kredytu jest ranking kredytów konsolidacyjnych. Zamieszczono w nim te banki, których oferta przestawia się najkorzystniej biorąc pod uwagę wysokość samego zobowiązania, okres kredytowania oraz roczną rzeczywistą stopę procentową (RRSO). Bardzo dobre warunki konsolidacji zadłużenia prezentuje Alior Bank, maksymalna wysokość kredytu wynosi 200 000 zł a oprocentowanie nominalne 7,77%. T-Mobile Usługi Bankowe proponuje kredyt do 200 000 zł z oprocentowaniem zmiennym w skali roku z RRSO wynoszącym 13,85%. Z kolei Bank Credit Agricole oferuje maksymalną kwotę kredytu w wysokości 150 000 zł z wskaźnikiem RRSO plasującym się w granicach 11-12%. Równie interesującą ofertę posiada bank PKO PB, w którym RRSO przy kwocie 30 000 zł kredytu wynosi 6,99%. Wymienione propozycje kredytów konsolidacyjny to tylko niektóre spośród tych dostępnych na ranku finansowych. Jest zatem w czym wybierać, tym bardziej, że nie musimy się ograniczać do tego banku, w którym aktualnie podsiadamy zobowiązanie finansowe.

Po przeczytaniu niniejszego artykułu z pewnością nasza wiedza na temat konsolidacji zadłużenia znacznie się poszerzy. Już jesteśmy świadomi jakie są zalety i wady tego przedsięwzięcia i znamy najlepsze oferty kredytów konsolidacyjnych prezentowanych przez różne banki. Oczywiście jak każde nowe zobowiązania finansowe, tak i konsolidacja wymaga dokładnych przemyśleń. Nie zawsze jest jedynym wyjściem, ale wydaje się najlepszym dla tych, którzy obawiają się zbytniego obciążenia finansowego wynikającego z posiadania kilku zaciągniętych kredytów.

