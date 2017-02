Z miłości do włosów – to ogólnopolska akcja, której celem jest zebranie jak największej ilości włosów dla dzieci, które zmagają się z chorobami nowotworowymi. Bolesne zabiegi chemioterapii powodują, że chorzy tracą włosy, a co za tym idzie wiarę w siebie i uśmiech szczęśliwego dzieciństwa.

Akcja „z miłości do włosów” polega na ścięciu minimum 30 cm włosów i przekazaniu ich dla Stowarzyszenia Mówimy NIEboRAKOWI, następnie perukarnia robi piękne i wygodne peruki dla dzieciaków walczących z rakiem.

Wielki finał będzie miał miejsce

17 lutego w najlepszych salonach fryzjerskich w całej Polsce

Jeśli chcesz aby Twój salon włączył się do tej akcji, wyślij wiadomość na adres beata.kulczynska@gmail.com wiadomość w treści wpisując swoje imię i nazwisko, adres salonu, telefon a w tytule „biorę udział w akcji „z miłości do włosów”. Dostaniesz wiadomość zwrotną z dalszymi wskazówkami.

Jeśli chcesz oddać swoje włosy, sprawdź na liście miast i salonów, które włączyły się do akcji. Lista ta jest aktualizowana na bieżąco po zgłoszeniu się kolejnych miast i salonów.