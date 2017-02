W sobotę 11 lutego, o godz. 20 w obornickim klubie Bajka odbędzie się koncert Tymona Tymańskiego. Przez pięć lat był on związany z Rock Radio, gdzie współnie z Piotrem Kędzierskim prowadził poranną audycję. Znany z artystycznych improwizacji Tymański wystąpił w roli jurora show Polsatu, jedenastej edycji Must Be The Music.

Wielkim sukcesem jego grupy okazała się też ścieżka dźwiękowa nagrana do filmu Wesele Wojtka Smarzowskiego.