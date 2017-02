Radni: – Straciliśmy zaufanie do kancelarii prawnej Pana Andrzeja Górala. Chcemy, aby radę gminy, obsługiwała inna kancelaria. Skąd ten pomysł? I czy zostanie zrealizowany?

Podczas ostatniej sesji radna Beata Kowalska pytała wójt Agnieszkę Werstę o to, kiedy nastąpi rozdzielenie obsługi prawnej między obsługą gminy a obsługą Rady Gminy. Stwierdziła, że radni stracili zaufanie do mecenasa Andrzeja Górala, ponieważ zauważyli konflikt interesów, między innymi podczas rozpatrywania skarg.

– Prosiliśmy podczas jednej z komisji, żeby obsługiwała nas inna kancelaria prawna. Pani była na tej komisji. Mówiliśmy, że utraciliśmy zaufanie do mecenasa Górala – Pani to słyszała. I wtedy na podstawie tego, podjęliśmy decyzję o rozdzieleniu obsługi – tak to nazwaliśmy – między Radą Gminy, a Urzędem Gminy czy gminą, a Pani wiedziała, że chodzi nam o osobną kancelarię prawną – powiedziała radna. Chwilę później przewodniczący Marek Michałowski przeczytał dosłownie zapis, o którym wspomniano:

– Przegłosowane było wyodrębnienie środków, zapewnionych w budżecie, na obsługę prawną z podziałem na obsługę prawną gminy Zawonia i Rady Gminy Zawonia – poinformował przewodniczący.

Jak na podjęcie tego tematu zareagowała wójt Agnieszka Wersta i mecenas Andrzej Góral? O tym już w najnowszym wydaniu NOWej.