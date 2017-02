Bierzesz kredyt? Startujesz w przetargu? A może starasz się o unijny grant? ZUS wystawi ci zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami od ręki, wystarczy jedna wizyta na sali obsługi klienta i ważny dokument w kieszeni. Jest tylko warunek – na twoim zusowskim koncie nie może być zaległości.

Wystawianie zaświadczeń od ręki, bez konieczności wypisywania wniosków to nowe ułowienie dla klientów ZUS. Część z nich, takich jak potwierdzenie niezalegania w opłacaniu składek, jest wydawanych w czasie pojedynczej wizyty w ZUS. Aby je otrzymać nie trzeba nawet składać pisemnego wniosku – wystarczy ustnie poprosić pracownika w okienku o wystawienie zaświadczenia.

To ułatwienie to kolejny krok Zakładu w kierunku uproszczenia dokumentów i ułatwienia obsługi w ZUS.

Jak w praktyce wygląda zniesienie wymogu złożenia pisemnego wniosku? W odpowiedzi na ustną prośbę o wydanie zaświadczenia pracownik sam dopyta nas o szczegóły i wprowadzi je do systemu informatycznego. Wydrukuje także odpis wniosku, który wystarczy podpisać i jeżeli nie będzie przeciwwskazań do wystawienia zaświadczenia, to klient otrzyma je od ręki.

W Zakładzie cały czas trwają prace nad upraszczaniem kolejnych wniosków i formularzy, które umożliwią klientom ZUS szybkie, łatwe i prawidłowe sporządzenie odpowiednich dokumentów.

Zniesienie wymogu składania przez klienta wniosku o wydanie części zaświadczeń to ogromna zmiana w stronę ułatwienia kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.