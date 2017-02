Aby przystąpić do Erasmusa należało przejść kilkuetapowy proces rekrutacji w szkole. Pierwszym krokiem była diagnoza językowa, następnym rozmowa z wychowawcą, a ostatnim rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje uczniów do pracy w ramach projektu. Na najlepszych czekała nagroda – wyjazd na Sycylię.

Wszystkie etapy procesu przeszły cztery uczennice Powiatowego Zespołu Szkół numer 1 w Trzebnicy Joanna Ulidowska, Karolina Zawadzka, Wiktoria Dwonar-Zapolska oraz Adriana Mrozińska i to one pojechały w wymarzoną podróż na Sycylię. Ich opiekunami podczas pobytu we Włoszech była Agnieszka Biarda – nauczycielka języka angielskiego oraz Łukasz Migniewicz – nauczyciel historii oraz wiedzy o społeczeństwie.

Poprosiliśmy, aby Agnieszka Biarda oraz Karolina Zawadzka opowiedziały nam o wrażeniach z tego dalekiego wyjazdu. Zachęcamy do zapoznania się z relacją w papierowym wydaniu gazety.