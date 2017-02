Od początku stycznia piłkarze Piasta Żmigród przygotowują się do wiosennych zmagań w III lidze. Żmigrodzianie rozegrali już kilka meczy sparingowych, w których wypadli bardzo pozytywnie. Tymczasem włodarze klubu przygotowują się do piłkarskich transakcji.

Dokładnie 9 stycznia 2017 roku trener Grzegorz Podstawek wraz ze swoim asystentem Markiem Nowicki rozpoczęli zimowy okres przygotowawczy do drugiej części bieżącego sezonu. Nie ulega wątpliwości, że piłkarze przeżywają aktualnie najbardziej wymagający okres treningowy z całorocznego cyklu. Codzienne zajęcia przeplatane z meczami sparingowymi wymagają poświęcenia, zaangażowania i ogromnego wysiłku, który powinien zaprocentować w meczach o stawkę w III lidze.

Piast Żmigród rozegrał do tej pory cztery spotkania towarzyskie. Najpierw żmigrodzianie wygrali z Miedzią II Legnica 2-0 po golach Piotra Niewiściuka i Krystiana Jajko. Następnie ograli wrocławską Ślęzę 3-2. Tym razem Krystian Jajko zdobył dwa gole, a jedno trafienie dołożył Damian Celuch. – Pierwsza połowa meczu, to zdecydowana nasza dominacja na boisku. Ślęza nie potrafiła zdemontować naszej dobrze zdyscyplinowanej defensywy. My natomiast stwarzaliśmy sobie sytuacje strzeleckie. W drugiej odsłonie szansę gry dostali zawodnicy testowani, zrobiliśmy też zmiany w ustawieniu, co wprowadziło trochę zamieszania w nasze poczynania. Ostatnie pół godziny gry, to znowu przewaga wrocławian, którzy zdołali strzelić dwa gole, ale wygranej już nie daliśmy sobie wydrzeć – ocenił sparing trener Piasta Grzegorz Podstawek.

Kolejny test meczowy był dla ekipy trenera Grzegorza Podstawka niezwykle cenny, gdyż po drugiej stronie boiska stanęła I-ligowa Miedź Legnica. Jak się okazało kadra trenera Ryszarda Tarasiewicza wygrała 5-1 , a honorowego gola dla żmigrodzian zdobył Szymon Sołtyński. Pomimo przegranej załoga z „Doliny Baryczy” nie kryła zadowolenia z faktu, że mogła sprawdzić swoje umiejętności na tle zespołu z zaplecza Lotto Ekstraklasy.

Dzień później, po tym wymagającym teście, Piast rozegrał następny mecz towarzyski. Tym razem wygrał z III-ligowym KGHM ZANAM Polkowice 3-1, po dwóch golach Patryka Bobkiewicza i jednym Krystiana Jajko. Warto podkreślić, że jeszcze tej zimy żmigrodzianie rozegrają 7 meczów sparingowych m.in. z Lechem II Poznań, ze Śląskiem II Wrocław, czy też z Sokołem Wielka Lipa.

A jak wygląda sytuacja kadrowa Piasta?

Największym echem odbiła się przyszłość Grzegorza Mazurka, którym poważnie zainteresowany był Górnik Zabrze. Niestety podczas drugiego pobytu testowego na Górnym Śląsku popularny „Mazi” doznał kontuzji i wrócił do Żmigrodu. Wszystko wskazuje więc na to, że piłkarz ten pozostanie w Piaście. Wiosną w barwach żmigrodzkiego klubu nie zagra natomiast Daniel Wałęga, który po rocznej rehabilitacji postanowił zmienić otoczenie i poszukuje nowego klubu. Jednak czy znajdzie się ktoś, kto wykupi kartę zawodnika, który przez rok nie miał kontaktu z piłką? Wiadomo również, że trener Grzegorz Podstawek na treningach, jak również sparingach testuje potencjalnych kandydatów do gry w III lidze, ale póki co ich personalia są trzymane w tajemnicy.