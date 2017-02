Kompleksowa organizacja

Bardzo istotne jest, aby przygotowania do ślubu zacząć odpowiednio wcześnie. Ale nawet, kiedy podejmiemy taką decyzję później niż planowaliśmy, nie musimy się zamartwiać. Odpowiedni dobór organizatorów, oferujących całościową obsługę, zapewni nam dopięcie wszystkiego na ostatni guzik. Przy wyborze takich osób warto zwrócić uwagę, czy podczas pierwszych rozmów mamy z nimi dobry kontakt, bo właściwe porozumienie przy organizacji tak dużego przedsięwzięcia jest kluczowe.

– Jeżeli para młoda zgłosi się do nas, jesteśmy jej w stanie zaproponować kompleksową obsługę – współpracujemy z wieloma podwykonawcami. Jesteśmy w stanie wszystko profesjonalnie zorganizować. Chcemy, aby nasz obiekt był wyjątkowym miejscem – takim, jakich jest jeszcze niewiele na Dolnym Śląsku – opowiada Emilia Ptak, właścicielka Starego Folwarku w Machnicach (ok. 5 km od Trzebnicy i ok. 20 km od Wrocławia).

Modnie i wygodnie

Wybierając miejsce na wesele, powinniśmy również zwrócić uwagę na jego praktyczność, czyli fakt, czy oferuje nam możliwość zapewnienia noclegów dla naszych gości. Bliskie położenie bazy noclegowej od sali weselnej, będzie z pewnością dodatkowym atutem.

– Zapewniamy Państwu do tańczenia i do konsumpcji powierzchnię 300 metrów. Oprócz tego do dyspozycji jest bar oraz zaplecza. Sala jest zrobiona w takim trochę innym klimacie niż typowe sale weselne. I to jest jej atutem – po prostu jest inna niż wszystkie, niepowtarzalna.

Nad salą znajdują się pokoje do dyspozycji gości. Przy obiekcie mamy dodatkowo 46 miejsc noclegowych oraz 2 domki. Ponadto, w hotelu przy stoku są 44 miejsca, czyli łącznie – 104 miejsca – relacjonuje właścicielka.Warto dodać, że hotel obok stoku jest oddalony tylko 800 metrów od sali bankietowej, a organizatorzy zapewniają gościom własny transport. Stok narciarski to zupełnie nowy projekt i świetna alternatywa podczas organizacji ślubów zimą, ponieważ gwarantuje wyjątkową scenerię, niezależnie od pogody – właściciele obiektu zapewniają śnieg, który na stoku produkowany jest dzięki specjalnemu systemowi naśnieżania.

– Mamy tak naprawdę dwie sale weselne do wyboru. Ta druga, mieszcząca się w hotelu obok stoku, wpisuje się w jeden z najnowszych, aczkolwiek jeszcze nie tak bardzo popularnych na Dolnym Śląsku trendów weselnych, jakim jest wesele o charakterze rustykalnym. Zależy nam również, aby w tej sali było dużo przestrzeni oraz aby miejsce to miało swój własny, wyjątkowy klimat – opowiada Emilia Ptak.

Podczas przygotowań ślubnych warto również pamiętać o roli świadka, która niestety obecnie coraz częściej zanika. Jest to ważna postać, zwłaszcza jeśli para młoda nie zdecyduje się na wynajęcie organizatora imprezy ślubnej.

– My, jako organizatorzy możemy przygotować parze młodej właściwie wszystko: dekorację, orkiestrę a także catering, gdyż mamy własną kuchnię i własnych kucharzy, tutaj na miejscu. Do tego oferujemy całą pieczę nad Panną Młodą: wybór sukni i jej zakup lub uszycie, wybór fryzury i fryzjera oraz makijaż u najlepszych specjalistów w swej dziedzinie – zapewnia właścicielka Starego Folwarku. Jak widać, zatrudnienie przez parę młodą specjalistów zajmujących się organizacją imprezy sprawi, że świadek będzie miał przed sobą dużo łatwiejsze zadanie.

Dodatkowo, właściciele Starego Folwarku proponują swoim gościom tak zwane „wesele tylko dla dorosłych”. Jest to pomysł zaczerpnięty z koncepcji coraz bardziej w Polsce popularnych „hoteli tylko dla dorosłych”. Polega on na tym, że zostaje zorganizowana osobna strefa dziecka (a dokładniej: całonocna opieka, osobny catering, zabawy i animacje, możliwość przenocowania dziecka w towarzystwie opiekunki). Taka organizacja pozwala zarówno dzieciom, jak i dorosłym w pełni skorzystać z przyjęcia weselnego w odpowiedni dla nich sposób.

Niecodzienne atrakcje

Coraz częściej pary młode zwracają uwagę na możliwość zapewnienia sobie i przybyłym gościom, niecodziennych atrakcji. Jeśli marzy nam się coś niespotykanego, Stary Folwark jest idealnym miejscem na zrealizowanie takich właśnie marzeń: mamy tutaj dostępne około 50 ha obszaru, który możemy zaadoptować na potrzebę wesela. Właściciele obiektu proponują nam zorganizowanie nietypowych atrakcji, na przykład skoku ze spadochronu, przelotu balonem czy zjazdów narciarskich. Z bardziej tradycyjnych urozmaiceń, do dyspozycji pary młodej i gości są także konie, bryczka oraz specjalny 20 – osobowy wóz. A jeżeli marzy się nam ślub w plenerze, to możemy go zorganizować za pałacem, gdzie jest dostępny klimatyczny ogród wraz z namiotami.

Organizacja ślubu i wesela nie należy do łatwych zadań. Warto więc realizację tego przedsięwzięcia oddać w doświadczone ręce specjalistów, aby móc cieszyć się w pełni tym wyjątkowym czasem.

Stary Folwark

Machnice, k. Wrocławia,

55-114 Wisznia Mała

tel.: +48 882 16 43 16

e-mail:

biuro@ptakmachnice.pl

www.ptakmachnice.pl