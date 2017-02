Wykonanie: Mąkę przesiać, wymieszać z drożdżowym rozczynem. Dodać pozostałe składniki. Ciasto wyrobić, pod koniec dodając rozpuszczony tłuszcz i wyrabiać jeszcze kilka minut – aż ciasto będzie gładkie i elastyczne. Po wygnieceniu uformować w kulę i przełożyć do miski oprószonej mąką. Przykryć i odstawić w ciepłe miejsce na około 1,5 godziny. Po tym czasie ciasto powinno podwoić objętość.

Wyrośnięte ciasto wyjąć na oprószony mąką blat i przez chwilę wyrabiać. Formować ręcznie, odrywając kawałki ciasta ważące ok. 50 g. W zależności od pomysłu – nadziać pączek łyżką dżemu lub konfitury, zwracając uwagę, by ciasto było dokładnie sklejone, a dżem nie wypłynął podczas smażenia. Pączki znów przykryć i pozostawić w cieple do podwojenia objętości (około 20 – 25 minut). Smażyć w głębokim tłuszczu, w temperaturze 175ºC, z obu stron, na złoty kolor. Po wyjęciu, osączyć na papierowym ręczniczku i udekorować posypką lub lukrem.