Święto miłości, Dzień Świętego Walentego, czas zakochanych. Na popularne walentynki wielu z nas czeka z utęsknieniem każdego roku. To w końcu doskonała okazja do wyznania swoich uczuć nowo poznanej osobie, czy spędzenia romantycznego wieczoru z drugą połówką. Jedyna trudność wiąże się z prezentami. Jaki podarunek będzie na tyle uniwersalny, że spotka się z zachwytem osoby, którą słabo znamy? Jak wykroić odpowiednią sumkę na tę okoliczność, niedługo po finansowym szaleństwie związanym ze Świętami Bożego Narodzenia? Oto kilka sprawdzonych propozycji.

Klasyka, klasyka, klasyka

W sytuacji, gdy nie znamy jeszcze dobrze gustu i zainteresowań obiektu naszych westchnień, najbezpieczniejszymi prezentami okażą się z pewnością stare, sprawdzone propozycje. Nikt nie będzie narzekać na paczkę dobrej kawy, czy bombonierkę pełną szwajcarskich czekoladek. Pewniakiem będzie także butelka drogiego trunku – szampana lub wina. Niezawodny pozostaje odwiecznie rozłożysty bukiet pięknych kwiatów – na tę okazję zdecydowanie proponujemy wybrać róże.

Prezenty na grubszy portfela

Jeśli twoje konto nie ucierpiało nadmiernie po bożonarodzeniowych wydatkach lub zdążyłeś odrobić poniesione straty, możesz pozwolić sobie na dużo więcej. Lekko szalonym, ale jakże romantycznym gestem, może być niespodziewany wyjazd za granicę. Walentynkowy weekend spędzony w Paryżu bez trudu podbije nawet najtwardsze serca. Duże pole manewru mają tutaj pary z długim stażem – znasz przecież wybrankę/a swego serca najlepiej – drogie perfumy, kije golfowe, a może po prostu kolacja przy świecach w wykwintnej włoskiej restauracji? Słuchaj swojej intuicji.

Bo liczy się pamięć

Nie wszyscy jednak mogą pozwolić sobie na podobne finansowe ekscesy. Co począć, gdy marzysz o sprawieniu radości ukochanej osobie, nie dopuszczając jednocześnie do spustoszenia swojego rachunku bankowego? Ratunkiem okażą się wszelkiego rodzaju promocje, zniżki, rabaty i promocje. Wiele z nich znajdziesz bez trudu w Internecie, korzystając ze stron w rodzaju tanio.co, którą znajdziesz pod linkiem tanio.co. Na jakie okazje możesz się tam natknąć? Możliwości jest mnóstwo, między innymi ekskluzywny kupon rabatowy na kwiaty i upominki w sklepie EuroFlorist, czy oferowany przez Groupon aż 60% upust na produkty z kategorii uroda i Spa to tylko wierzchołek góry lodowej. Najważniejsze jednak, by spędzić ten dzień z osobą, na której naprawdę ci zależy – wtedy nawet najtańsze czekoladki smakować będą dużo lepiej.

