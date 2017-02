Do końca lutego będzie można się ubiegać o pomoc z budżetu państwa w związku z wystąpieniem w okolicy ptasiej grypy. W tym wypadku chodzi o hodowców drobiu posiadających swoje stada w promieniu 10 kilometrów od ogniska choroby.

Przypomnijmy, że na początku lutego na terenie powiatu trzebnickiego stwierdzone zostały ogniska wirusa ptasiej grypy. Wirus zlokalizowany został na fermach w Ozorowicach oraz w pobliżu Piotrkowiczek. W związku z zakażeniem należało wybić drób znajdujący się w obu hodowlach. Jak się okazało, łącznie zutylizowanych zostało 97 tysięcy gęsi i kaczek, po to, by zmniejszyć ryzyko przenoszenia wirusa. Ci hodowcy otrzymają od państwa odszkodowanie w wysokości wartości rynkowej drobiu. Teraz, dodatkowa pomoc skierowana została również do rolników mających trudności ze zbytem swoich hodowli.