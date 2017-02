Jeszcze kilka lat temu wywóz tzw. odpadów wielkogabarytowych był nie lada problemem – najczęściej, aby pozbyć się z domu starej kanapy, lodówki czy fotela trzeba było zamówić specjalny kontener i oczywiście niemało za to zapłacić.



Wydawać by się mogło, iż ustawa, która weszła w życie w 2015 roku, ułatwi życie mieszkańcom. Teraz gminy, w ramach opłaty za śmieci, mają obowiązek co jakiś czas podstawiać kontenery, gdzie mieszkańcy mogą wrzucać odpady wielkogabarytowe.

Elektrośmieci czyli wszystkie zużyte urządzenia działające na prąd lub na baterie, to odpady, których nie można wyrzucać razem z innymi „codziennymi” śmieciami. Grozi nam za to kara w wysokości od 500 do nawet 5000 złotych. Zużyte urządzenia zawierają szkodliwe substancje, które po wydostaniu się na zewnątrz, przenikają do gleby, wody i powietrza.

Niestety niektórzy chyba nadal nie widzą, jak pozbyć się niepotrzebnych sprzętów, zostawiając je przy zwykłych śmietnikach.