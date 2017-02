Dzisiaj doszły do nas wstrząsające informacje, z których wynika, że we wtorek wieczorem w niewielkiej wiosce w powiecie głogowskim doszło do tragicznego zdarzenia.

Myśliwi mieli w planach upolowanie dzika, jednak po tym, jak się to im nie udało, prawdopodobnie postanowili postrzelać do psów przy drodze. Takie podejrzenie padło w związku z tym, że w tej okolicy zgłaszano wiele przypadków postrzeleń zwierząt domowych.

37-letni myśliwy twierdzi, że podczas oddawania strzału był przekonany, że celuje do zwierzęcia. Okazało się, że to nie był dzik ani pies, ale 63-letni mężczyzna, który przez przypadek tamtędy przechodził. Mimo długiej reanimacji, mężczyzny nie udało się go uratować. Sprawę bada w tej chwili prokuratura.

Wspominamy o tym tragicznym wydarzeniu, dlatego, że w naszym powiecie również od dłuższego czasu dochodzi do licznych postrzeleń zwierząt domowych. Ostatnie zdarzenie miało miejsce na początku lutego w okolicach Biedaszkowa Wielkiego, kiedy to postrzelony został owczarek niemiecki a drugi pies przebywający razem z nim nie został odnaleziony. Przypomnijmy także, zgłosił się naoczny świadek tego zdarzenia, który widział, że do zwierząt strzela myśliwy, a wszystko działo się w bezpośrednim sąsiedztwie z zabudowaniami mieszkalnymi. Kolejny przypadek postrzału zwierząt domowych miał miejsce w listopadzie ubiegłego roku, w miejscowości Świątniki. Historia właściwie bardzo podobna – jeden pies postrzelony (amputacja łapy), drugi pozostał nieodnaleziony.

Jak widać na przykładzie kolejnego tragicznego zdarzenia, tym razem z okolic Głogowa, gdzie również wcześniej strzelano do zwierząt domowych, granica między zastrzeleniem zwierzęcia a człowieka przez myśliwych jest naprawdę bardzo niewielka. Dlatego ponawiamy apel do mieszkańców, którzy mogą coś wiedzieć w sprawie strzałów do zwierząt domowych na terenie naszego powiatu – prosimy nie bać się mówić. Zeznania obciążające niebezpiecznych ludzi mogą uratować życie komuś z nas.