Zabawy, bale, hulanki i swawole powoli dobiegają końca. Wtorek, 28 lutego przypada ostatni w tym roku dzień karnawału, zwany inaczej Ostatkami lub Śledzikiem.

Ostatki, zwane zapustami, mięsopustem czy kozelkiem, obejmują ostatnich kilka dni karnawału, od Tłustego Czwartku do Wtorku przed Popielcem. Wtorek jest ostatnim dniem, w którym bawimy się do woli. Ma to zapowiadać nadchodzący Wielki Post i przygotować na długi czas bez potraw z mięsem. Tego dnia żegnamy karnawałowe przysmaki i witamy wielkopostnego śledzia.

Jednak w obecnych czasach post nie oznacza już wyrzeczeń w takim stopniu, w jakim przestrzegano go kiedyś. Katolicy nie jedzą mięsa zwłaszcza w Wielki Piątek i w Popielec. Środa Popielcowa przypada dzień po Śledziku i rozpoczyna okres Wielkiego Postu. Tego dnia wkraczamy w 40-dniowe oczekiwanie na Wielkanoc, którą w tym roku obchodzimy 16-17 kwietnia.