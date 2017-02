Podczas ostatniej sesji, która odbyła się w Zawoni, radny Sławomir Dąbrowski złożył wniosek o wykreślenie z planu pracy Komisji Rewizyjnej punktu dotyczącego skontrolowania dotacji przyznanych na Centrum rehabilitacyjne w Zawoni.

To, że Komisja Rewizyjna nie chce przeprowadzać kontroli to nic nowego. Za co w takim razie dostają swoje diety radni tej komisji i jej przewodniczący? Krótkie podsumowanie tematu w jutrzejszym wydaniu NOWej.

A już dzisiaj o godzinie 14.00 w sali klubowej GOKiB w Zawoni odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na której zostaną rozpatrzone między innymi dwie skargi na działalność Wójta Gminy Zawonia.