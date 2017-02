Szybkie tempo życia, ciągły stres, wiele godzin pracy, brak snu. To wszystko wpływa na to, że coraz więcej Polaków cierpi na częste bóle głowy. Co jednak zrobić, kiedy ból głowy nie mija, a po dłuższym czasie staje się przykrą codziennością? Jak rozpoznać czy to już przewlekły ból głowy i jak sobie z nim poradzić?

Dlaczego boli głowa?

Ból, według definicji Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu, to subiektywnie przykre i negatywne wrażenie zmysłowe i emocjonalne, powstające pod wpływem bodźców uszkadzających tkankę lub zagrażających ich uszkodzeniem. Najprościej mówiąc, jest to reakcja mózgu i układu nerwowego na czynniki, które uważa za niebezpieczne lub szkodliwe (więcej na temat tego jak powstaje uczucie bólu można przeczytać na http://aspirin.pl/pl/bol/). Problem w tym, że taka reakcja często pojawia się kiedy nie ma ani choroby ani urazu.

Jednym z najczęstszych dolegliwości bólowych jest ból głowy. Dane statystyczne są niepokojące. Szacuje się, że ponad 90% wszystkich Polaków cierpi na epizodyczne, napięciowe bóle głowy, a nawet 5% cierpi już na przewlekły ból głowy (zwany również codziennym bólem głowy). Jest to taki ból, który pojawia się na przynajmniej 4 godziny dziennie, ponad 15 dni w miesiącu i trwa od przynajmniej 3 miesięcy.

Skąd się biorą przewlekłe bóle głowy?

Przewlekły ból głowy nie jest odrębnym rodzajem bólu, a zawiera w sobie wiele typów bólów, które utrudniają codzienne funkcjonowanie. Podstawowe typy tego bólu to:

przewlekły napięciowy ból głowy – jego źródłem jest przede wszystkim zmęczenie i stres. Znają go bardzo dobrze osoby przepracowane, chronicznie zmęczone, zapominające o regularnych posiłkach i bardzo mało śpiące. Przypadki napięciowego bólu głowy zdarzają się każdemu po wyjątkowo ciężkim dniu. Jednak jeśli ktoś przez dłuższy czas nie dba o zdrowy tryb życia, ból może przekształcić się w formę przewlekłą. Towarzyszą temu zaburzenia snu, zespół chronicznego zmęczenia, osłabienie apatytu i nadwrażliwość na hałas.

Przewlekły ból głowy najczęściej nie pojawia się nagle. Zwykle jest konsekwencją innego bólu i dopiero po czasie wchodzi w formę przewlekłą. Rzadko zdarzają się przypadki, kiedy z dnia na dzień pojawia się taki rodzaj bólu (nazywany jest wtedy nowym codziennym bólem głowy). Przyczyny codziennego bólu głowy są różne. Duży wpływ ma nieprawidłowy tryb życia (przewlekły stres, nadużywanie nikotyny, kofeiny i alkoholu), bezsenność, depresja, otyłość, nadczynność tarczycy i nadciśnienie tętnicze.

Jak sobie pomóc?

Leczenie tego typu bólu jest trudne i wymaga konsultacji lekarskiej, Podstawą przy leczeniu jest zmiana trybu życia na zdrowszy – regularne odżywianie się, nawadnianie organizmu, częsty odpoczynek, codzienna aktywność fizyczne, odpowiednia ilość snu oraz stosowanie metod relaksacyjnych w walce ze stresem (odpowiednie oddychanie, masaże głowy i karku, gorące kąpieli, aromaterapia). Można w tym czasie wspomagać się również lekami na ból głowy zawierającymi niesteroidowe leki przeciwzapalne (kwas acetylosalicylowy, ibuprofen, ketoprofen, diklofenak) lub paracetamol. Zdarza się, że w przypadku przewlekłego bólu lekarz przepisuje leki przeciwlękowe i antydepresanty. Jeśli przyczyną są choroby współistniejące, należy je wyleczyć lub dobrać środki farmakologiczne w taki sposób, aby zmniejszyć ryzyko pojawienia się bólu głowy. A jeśli powodem bólu jest wada wzroku, trzeba w pierwszej kolejności dobrać odpowiednie szkła korekcyjne.

Polekowe bóle głowy leczy się poprzez całkowite odstawienie leków przeciwbólowych. Podobnie sytuacja wygląda przy migrenie przewlekłej, której przyczyną jest naużywanie leków przeciwbólowych. Podczas leczenia bardzo ważne jest eliminowanie czynników, które mogą wywoływać ból głowy (hałasy, ostre światła, a w szczególności silnego stresu i przemęczenia). W pierwszym okresie leczenia pacjenci najczęściej odczuwają wzmożone dolegliwości bólowe spowodowane odstawieniem leków. Leczenie przewlekłego bólu migrenowego wiąże się również ze stosowaniem farmakoterapii zapobiegawczej: leków beta-adrenolitycznych oraz leków przeciwpadaczkowych. Znane są również przypadki złagodzenia objawów choroby poprzez wstrzyknięcie domięśniowe toksyny botulinowej typu A.