Ile kosztuje sprzątanie mieszkań w Warszawie?

Rosnąca popularność sprzątania mieszkań w Warszawie oraz innych większych miastach oraz skupiskach ludności w Polsce skłania coraz większą liczbę osób do zastanowienia się, czy warto skorzystać z tego rodzaju usług, odciążając się częściowo z obowiązków domowych. Coraz częściej na usługi serwisu sprzątającego decydują się także przedsiębiorcy oraz innego rodzaju podmioty komercyjne i publiczne, zlecając im sprzątanie biur i powierzchni biurowych, hal i zakładów produkcyjnych, a także obiektów użyteczności publicznej i różnego rodzaju obiektów korporacyjnych. Nie mogą więc dziwić pojawiające się często pytania związane z tym, ile tak naprawdę kosztuje sprzątanie mieszkań i czy może sobie na nie pozwolić także osoba, której zarobki nie wykraczają znacznie ponad przeciętne wynagrodzenie.

Odpowiedź na tak postawione pytanie nie należy jednak do najłatwiejszych. Przede wszystkim mieć trzeba na względzie znaczne różnice cen pomiędzy podmiotami, które funkcjonują na rynku sprzątania. Dotyczy to zwłaszcza relacji pomiędzy cenami sprzątania mieszkań w Warszawie a cenami oferowanymi przez podmioty w innych miastach. Oczywistym jest, że ceny w stołecznym mieście najczęściej przewyższać będą ceny za takie same usługi świadczone w innych miastach. O ile też na porównywalnym poziomie cenowym pozostawać powinno sprzątanie mieszkań w Poznaniu lub Gdańsku, o tyle jednak – niższe ceny charakterystyczne będą dla mniejszych aglomeracji i skupisk ludności. Nie oznacza to jednak, aby w samej Warszawie ceny oscylowały na jednym tylko poziomie.

Ile kosztuje sprzątanie mieszkania?

W zależności od standardów oferowanych przez konkretny serwis sprzątający, a także wielkości firmy oraz jej renomy, także na terenie jednego miasta zauważyć można znaczne różnice cenowe. Porównując oferty poszczególnych przedsiębiorców nie można też zapominać, że odbiegające od siebie ceny związane mogą być także z zakresem czynności, które wchodzić będą w zakres usługi sprzątania mieszkań. Czasem może zdarzyć się tak, że atrakcyjna na pierwszy rzut oka cenowo oferta finalnie okaże się droższa niż konkurencyjne z uwagi na to, że nie będzie zawierać kosztów nabycia chemii i środków higienicznych, ani obejmować sobą takich czynności jak na przykład mycie i konserwacja podłóg lub mycie okien. Stąd też zachować należy czujność przy wyborze konkretnej oferty.

Pamiętać należy też, że najbardziej korzystne cenowo oferty związane są z koniecznością wykupienia pakietu (abonamentu), w ramach którego usługa sprzątania domów lub mieszkań wykonywana będzie cyklicznie przez ustalony czas. Rozwiązanie to ma zarówno zalety, jak też wady. Do tej pierwszej grupy, poza korzystną ceną, zaliczyć można to, że w większości przypadków sprzątać będzie u nas ta sama, stała osoba, która delegowana będzie do tego przez swojego pracodawcę. Zwiększy to bezpieczeństwo znajdujących się w pomieszczeniach dokumentów i sprzętów. Z kolei wady takiego rozwiązania związane są z koniecznością związania się umową na pewien okres, a także ewentualnymi karami umownymi zastrzeżonymi na wypadek wcześniejszego jej rozwiązania bez ważnych powodów.

