Aby w odpowiedni sposób dobrać najlepsze dla własnego samochodu łączniki najlepiej jest znaleźć profesjonalny sklep internetowy, który w intuicyjny i prosty sposób pomaga w realizacji tego zadania. To duże ułatwienie dla każdego z nas, bowiem wystarczy w takiej sytuacji jedynie kilka minut, aby wybrać łączniki i zrealizować zamówienie.

Najważniejsze jest jednak to, by pamiętać że wcale nie trzeba marnować swojego czasu na wycieczki do mechanika i wypytywanie o to, jaki łącznik będzie najbardziej odpowiedni. Wszystko, co trzeba zrobić to skorzystać z jednego z poniższych sposobów. Są tak proste, że nawet osoba nie mająca absolutnie żadnej specjalistycznej wiedzy motoryzacyjnej poradzi sobie z tym zadaniem.

Sposób #1

Marka, model rocznik

Pierwszy sposób wyszukania najbardziej odpowiedniego łącznika opiera się na wiedzy o marce, modelu i roczniku posiadanego samochodu. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę frazę np. „łącznik stabilizatora skoda” a po krótkim czasie wyświetli się pełna lista stron posiadających produkty dedykowane do konkretnego pojazdu .

Uwaga: wszystkie potrzebne dane samochodu ( model, marka, rok produkcji) znajdziesz w następujących dokumentach:

dowód rejestracyjny

książka serwisowa

karta pojazdu

instrukcja obsługi pojazdu

Sposób #2

numery podzespołów

Inną możliwością znalezienia odpowiednich łączników do drążka stabilizatora jest dobieranie części na podstawie numerów na zdemontowanych podzespołach. Ten sposób wydaje się nawet prostszy i szybszy aniżeli poprzedni, bowiem wszystkie części znanych producentów posiadają takie unikalne numery.

Sposób #3

numery OE/OEM

Ostatnią możliwą opcją jest wyszukiwanie po numerach OE/OEM – tj Original Equipment Manufacturer, a więc nic innego jak numer fabryczny części producenta pojazdu. Jeśli nie potrafisz go znaleźć wystarczy, że zadzwonisz do obsługi klienta sklepu z łącznikami i podając numer VIN pojazdu uzyskasz takową informację.

