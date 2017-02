Ustawa o zakazie handlu w niedzielę budzi wiele kontrowersji. Mimo że jeszcze nie została wprowadzona i do końca nie wiadomo, w jakiej formie zostanie przyjęta, to wzbudza duże obawy w wielu grupach społecznych. Właściciele sklepów stacjonarnych martwią się o przychody, pracownicy o swoje stanowiska pracy, klienci o brak możliwości zrobienia zakupów, a Rząd oczywiście o kwestie finansowe całego przedsięwzięcia. A jak w tym wszystkim wygląda kwestia handlu w internecie? Czy ta ustawa może oznaczać większą sprzedaż w sieci?

Możliwe scenariusze

Do końca lutego ma być znane stanowisko Rządu w sprawie projektu ustawy o zakazie handlu w niedzielę, jaki zgłosił Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. Dlatego na razie nie wiadomo czego tak naprawdę się spodziewać. Jednak już teraz rozpatrywane są możliwe wersje wydarzeń i skutki, jakie pociągnęłyby za sobą. Jedna z możliwości bierze pod uwagę zakaz handlu w sklepach, ale z pominięciem sklepów internetowych. Jaki skutek miałby taki scenariusz? Czy sprzedaż w internecie wzrosłaby?

Przyzwyczajenia, a wygoda

Bardzo wiele osób ma w zwyczaju chodzenie właśnie w niedzielę do galerii, czy różnego rodzaju wielkopowierzchniowych sklepów. Jest to widoczne w każdym dużym mieście, gdzie tłumy w galeriach, w niedzielne popołudnia to rzecz normalna. Może być tak, że to właśnie sklepy internetowe wypełnią tę powstałą lukę. Na pewno część osób zdecyduje się właśnie na zakupy przez internet, jednak czy wzrost sprzedaży będzie aż tak duży, jak zakładają optymistyczne scenariusze? Trudno powiedzieć. Na pewno serwisy takie jak szukasz-tanio.pl, gdzie można porównać ceny i znaleźć produkt w najatrakcyjniejszej ofercie, będzie nadal cieszył się dużą popularnością. Obecnie to właśnie wygoda często przemawia za wyborem tej, a nie innej formy zakupów, jak i korzystaniem z konkretnych stron internetowych, czy sklepów.

Czy wirtualny świat skusi sklepy stacjonarne?

No właśnie, mówiąc o wygodzie, trzeba powiedzieć tutaj o takiej możliwości, gdzie klienci sklepów zamkniętych w niedzielę zmienią swoje przyzwyczajenia i zaczną korzystać ze sklepów internetowych. Po czasie dostrzegą oni, jakie jest to wygodne i będą zamawiać na przykład swoje zakupy spożywcze online. Duże sklepy spożywcze mogą zacząć wchodzić ze swoją ofertą do internetu i konkurować między sobą również na tym polu. Dla klientów to oczywiście dobra sytuacja, jaka może przynieść niezłe korzyści, nie mówiąc już o większym wyborze tego typu usług. Faktycznie może to pociągnąć za sobą większą sprzedaż internetową.

Tak naprawdę na samą ustawę, jak i jej efekty musimy jeszcze poczekać. Jednak już teraz wiadomo, że może ona przynieść sporą zmianę, zarówno gdy chodzi o handel stacjonarny, jak i internetowy. Pytanie tylko, czy będzie to zmiana na lepsze, czy może na gorsze? To się okaże.

