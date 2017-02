Wymiana złotówek na waluty obce pozornie nie przedstawia sobą żadnych trudności. Faktycznie, jeśli nie interesuje nas, czy wymieniamy tanio, czy drogo, cała transakcja zajmie nie dłużej niż tyle, co przeliczenie pieniędzy. Jeśli jednak szukamy najlepszej opcji warto porównać ceny w kantorach.

Rynek wymiany walut oferuje nam różne kantory. Do niedawna najbardziej popularne były kantory stacjonarne. Do dziś w każdym mieście jest przynajmniej jeden taki. Można go znaleźć wszędzie tam, gdzie są duże skupiska ludzi — w centrach handlowych, w pobliżu bazarów, sklepów, czy na dworcach. Jednak kupowanie w kantorach jest średnio opłacalne. Tzw. spreed, czyli różnica między ceną kupna a sprzedaży może sięgać aż 5%. To bardzo dużo. Te kantory są dobre, jeśli potrzebujemy szybko wymienić gotówkę, ale kompletnie nie mają zastosowania, jeśli planujemy wypłacić pieniądze w banku, by je potem wymienić.

Zamiast iść do kantoru, można wymienić pieniądze bezpośrednio w banku, wypłacić z konta walutowego w złotówkach, lub poprosić o przeliczenie na obcą walutę pieniędzy wypłacanych z konta złotówkowego. Jednak, po pierwsze nadal kurs nie będzie najbardziej atrakcyjny, po drugie, chodzenie z gotówką po ulicach nie należy do najbezpieczniejszych.

Najlepsze na rynku kursy walut oferują kantory internetowe. Sprzedają waluty między innymi do kantorów stacjonarnych, stąd w tych drugich większe różnice w cenie kupna i sprzedaży. Można powiedzieć, że kantor stacjonarny jest pośrednikiem między kantorem internetowymi i klientem. A wiadomo przecież, prowizja za pośrednictwo musi kosztować. Dla porównania spreed w kantorach internetowych nigdy nie przekracza dwóch procent. Różnica między ceną kupna a sprzedaży jest porównywalnie niższa niż w kantorach stacjonarnych. E-kantory zapewniają korzystniejsze warunki transakcji zarówno wtedy, gdy chcemy kupić obcą walutę, jak i wtedy, gdy chcemy ją sprzedać.

Aby skorzystać z kantoru internetowego trzeba mieć w banku konto walutowe. I uwaga – przed zalogowaniem się do kantoru trzeba sprawdzić, czy jest on systemowo powiązany z naszym bankiem. Przy okazji warto zerknąć, ile banków obsługuje dany kantor. Większa liczba świadczy o dużej wiarygodności takiego podmiotu. Nie zawadzi też sprawdzić w porównywarkach kantorów internetowych, jak wypada wybrany przez nas kantor.

Z kantorów internetowych warto korzystać, szczególnie gdy pracujemy za granicą. Dzięki dobrym kursom walut zarobek w złotówkach będzie wyższy.

