W czasach niebywałej konkurencji i globalizacji o sukcesie czy nawet dłuższej obecności na rynku, decydują detale. Decydują innowacyjne procesy, którymi można wyprzedzić konkurencję przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów. Polska, jako kraj historycznie i współcześnie leżący na drodze międzynarodowych szlaków handlowych, stała się istotnym miejscem inwestycji o charakterze produkcyjnym i magazynowym. Tutaj także rozwój związany jest z optymalizacją, nie tylko kosztów.

Przepływ towarów

Aby w pełni wykorzystać miejsca dostępne miejsca magazynowe w fabryce, zakładzie przetwórczym czy centrum logistycznym, konieczna jest optymalizacja przepływu towarów. Rozwiązania intralogistyczne to zarówno dostosowane miejsc magazynowych do częstotliwości ich użytkowania oraz zarządzanie flotą wózków widłowych i wózków paletowych. Dostosowane wielkości i rodzaju wózka w zależności do potrzeb to pierwszy krok, aby zminimalizować straty czasu. Kolejny krok to wybranie możliwie najmniej awaryjnych rozwiązań, w tym także wózków gwarantujących niezawodną pracę niezależnie od natężenia oraz łatwych w serwisowaniu. Nie dziwi więc, że rozwiązania intralogistyczne oferowane są między innymi przez firmę Still – na stronie internetowej Still.pl można zapoznać się ze szczegółami programu dedykowanego dla polskich przedsiębiorców wielu branż.

Obserwacja i działanie

Nowoczesne rozwiązania intralogistyczne opierają się zarówno na analizowaniu aktualnych potrzeb, jak również na obserwacji minionych działań. Istotne znaczenie ma także przyszłość. Magazyn jako miejsce pracy i składowania towarów powinien być nie tylko w pełni wykorzystany (szczególnie w produkcji nieopłacane jest składowanie produkcji czy komponentów w magazynach zewnętrznych), ale także powinien zapewniasz możliwie najszybszą możliwość transportu z punktu A do B. Niezawodne wózki dostosowane parametrami do przestrzeni magazynowej są równie istotne, jak możliwie najlepsza dostępność, właściwa paleta produktów (komponentów), przejrzystość stanów magazynowych czy integracja z metodami i procesami produkcyjnymi. Nie mniej ważne są także inne parametry, czyli możliwość realizacji zamówień o różnej masie czy liczbie komponentów i weryfikacja statusu dostawy. Analizują potrzeby danej branży i możliwości przedsiębiorstwa, warto skorzystać z doświadczenia firmy znanej przede wszystkim z produkcji niezawodnych wózków widłowych. Szczegóły można znaleźć, wchodząc na stronę Still.pl. Rozwiązania intralogistyczne są częścią konkurencyjnej oferty.

MATERIAŁ PARTNERA