„Telefony, telefony gdzie dzwonić mam? Jaki numer mam wykręcić do kogo z was?” To słowa kultowego przeboju grupy Republika. Gdyby dziś nagrywano ten utwór tekst mógłby brzmieć np. „Smartfony, smartfony, co wybrać mam?” No właśnie, dylematów jest wiele – na którego operatora się zdecydować, czy korzystniejszy będzie abonament, a może raczej kusząca oferta na kartę? Podobno od przybytku głowa nie boli, niemniej jednak trzeba przyznać, że potencjalny użytkownik musi przejrzeć, porównać i wreszcie wybrać spośród naprawdę wielu możliwości.

Karta czy abonament?

Jedną z podstawowych decyzji jaką podejmują abonenci (poza deklaracją dotyczącą sieci) jest wybór między abonamentem a ofertą na kartę. Co prawda ostatnie zmiany dotyczące telefonów pre-paid wprowadziły nieco zamieszania (obowiązków) dla użytkowników, okazuje się jednak, że najistotniejsze atuty tej usługi są praktycznie bez zmian.

Oferta na kartę – to się opłaca

Na wstępie warto na pewno wyjaśnić czym różni się oferta na kartę od standardowego abonamentu. Otóż decydując się na pre-paid klient nie podpisuje okresowej albo bezterminowej umowy z operatorem, nie ma także konieczności ponoszenia stałych kosztów abonamentowych oraz opłat za połączenia wykraczające poza abonament. Tym samym może praktycznie w każdej chwili zrezygnować z usług oraz zmienić operatora. Jeszcze do niedawna telefony „pre-paidowe” nie podlegały obowiązkowi rejestracji, co dla niektórych również mogło być atutem. Od 1 lutego wszystkie numery przedpłacone muszą być zarejestrowane, ale wbrew pesymistycznym prognozom nie wpłynęło to na atrakcyjność oferty na kartę. Jednym z jej atutów nadal jest np. kontrola wydatków – użytkownik sam decyduje jaką kwotą i jak często doładowuje swój telefon. Dlatego właśnie telefony pre-paid to doskonały wybór, kiedy szukamy oferty dla dziecka lub nastolatka. Jak wiadomo utrata (np. kradzież) telefonu w tym wieku nie należy do rzadkości. W przypadku oferty na kartę nie ryzykujemy konieczności opłacenia abonamentu za „nowego” użytkownika. Unikamy również ryzyka płacenia horrendalnych rachunków za smsy czy rozmowy z wyjątkowo kosztownymi numerami, co nastolatkom również zdarza się dość często.

Telefony na kartę to korzystna opcja dla osób, które nie wydzwaniają wielkich rachunków, nie prowadzą długich rozmów, a zatem nie potrzebują tanich czy bezpłatnych minut w ramach abonamentu. Zwolennicy tego wariantu na plus zapisują również fakt, że nie są kuszeni super promocjami pt. nowoczesny smartfon za złotówkę. W praktyce często wygląda to tak, że cena telefonu jest wliczona w abonament płacony zgodnie z umową przez dwa czy trzy lata. Nie trzeba być wybitnym matematykiem, ekonomistą czy analitykiem, aby przekonać się, że koszt super smartfona jest wówczas o wiele wyższy niż jego sklepowa cena. Trzeba również przyznać, że operatorzy wręcz prześcigają się w atrakcyjnych ofertach na kartę, które bardzo często zapewniają dostęp do najnowszych technologii, szybciej reagują na zmiany, nowinki w porównaniu z nieco „sztywnymi” abonamentami. Nie bez znaczenia jest również fakt, że doładowania telefonów pre-paid to dziś bułka z masłem. Czasy zdrapek kupowanych tylko w wybranych punktach to już zamierzchła przeszłość. Obecnie szybko, łatwo uzupełnimy konto online, np. ze strony operatora lub banku, w którym mamy konto.

Kto korzysta z abonamentu?

Oczywiście oferta na kartę to nie jedyna opcja, nadal wiele osób korzysta z abonamentu. A zatem kiedy popisanie umowy i opłaty abonamentowe będą lepszym wyborem? Pomimo wyższych kosztów i wiążącej umowy warto wybrać abonament jeśli:

wykonuje się dużo połączeń, prowadzi długie rozmowy z różnymi sieciami,

istotna jest ciągłość możliwości wykonania połączenia (bez ryzyka jakim jest brak doładowania konta o czasie),

zależy nam na nowym modelu smartfona, którego cena będzie rozłożona w czasie, w opłatach abonamentowych,

istotne są usługi dodatkowe takie jak np. roaming

zależy nam na zautomatyzowaniu płatności, np. stałe zlecenie przelewu z rachunku bankowego,

nie mamy problemu z deklaracjami i umowami (planujemy długookresowo, z wyprzedzeniem).

Wygodna i praktyczna oferta na kartę

Wybór między ofertą na kartę a abonamentem (różne taryfy) jest zawsze kwestią indywidualną, duże znaczenie ma niewątpliwie kontrola finansów. Niewątpliwie największą zapewnia nam pre–paid, ponieważ za każdym razem określamy limit wydatków na rozmowy, sms-y czy surfowanie w internecie. Jeśli już zdecydujemy się na praktyczny i wygodny numer przedpłacony pozostaje wybór operatora. Porównując oferty na kartę znajdziemy oczywiście wiele podobieństw, takich jak:

nielimitowane sms-y, mms-y oraz rozmowy (do wszystkich sieci albo w ramach konkretnego operatora przy tańszych ofertach).

pakiety internetowe – warto zwrócić uwagę czy jest możliwość przeniesienia niewykorzystanej części albo odnawiania co miesiąc przy zachowaniu ciągłości konta.

Oferta na kartę może wyglądać np. tak http://www.njumobile.pl/oferta/nju-na-karte/. Jak widać wszelkich formalności można dopełnić bez konieczności wizyty w salonie. Zresztą bardzo często mamy do czynienia z operatorami działającymi głównie wirtualnie. W tym przypadku oferta może być uruchomiona, gdy numer na kartę jest już aktywny:

po zalogowaniu się do konta,

przez SMSa o treści START,

specjalnym krótkim kodem.

Bez wątpienia jest to dodatkowy plus – jakby nie patrzeć coraz więcej spraw „załatwiamy” dziś online, używając swoich ulubionych gadżetów, w tym również smartfonów.

