Daj się ściąć, na pomoc innym

Polacy coraz chętniej obcinają włosy, by przekazać je na peruki dla osób chorych na raka. Liczba chętnych jest ogromna, jednak zapotrzebowanie, niestety jeszcze większe. Aby stworzyć 1 perukę, potrzebne są włosy od ok. 10 osób. Prosty gest, niewymagający wielu wyrzeczeń może mieć wpływ na poprawę jakości osób, które na co dzień mierzą się z ciężkimi chorobami. Osoby, które zdecydowały się oddać swoje włosy innym, tak naprawdę żyją obok nas.



Krzysztof Konieczny to 17-letni uczeń II klasy liceum. Na co dzień młodszy brat, który w swoim wolnym czasie chętnie udziela się społecznie. Jego główne zainteresowania to przede wszystkim historia i teatr, w związku z tym przez kilka sezonów brał czynny udział w projektach teatru Kalambur we Wrocławiu. Poza zainteresowaniami nastolatka przez prawie 4,5 roku wyróżniał jeszcze jeden aspekt. Długie, prawie do pasa kasztanowe pukle, które finalnie, przeznaczone zostały na pomoc tym, którzy nie mogą cieszyć się posiadaniem własnych włosów.