Co jakiś czas każdy z nas wybiera się na łono natury – do lasu, na polanę czy chociażby do parku. Uwaga, czyha tam zagrożenie w postaci kleszczy! Sprawdź, jak zyskać pewność i nie obawiać się o swoje zdrowie, a nawet życie.

Czym grozi spotkanie z kleszczem?

Wydawać by się mogło, że kleszcze to małe i niegroźne stworzonka. Niestety, rzeczywistość wygląda bardziej przerażająco. Pomimo, że kleszcz sam w sobie nie jest szkodliwy, to aż ponad 30% z nich przenosi patogeny powodujące boreliozę. A to nie jedyne zagrożenie: przez kleszcze możemy nabawić się też zapalenia mózgu, babesjozy czy anaplazmozy.

Choroby odkleszczowe wymagają zazwyczaj długiego (i kosztownego) leczenia. Im wcześniej zostanie rozpoczęta terapia, tym większa szansa na skuteczne wyleczenie i zapobiegnięcie rozwinięcia schorzenia w stan przewlekły. Jednak choroby odkleszczowe są nie tylko bardzo groźne (mogą doprowadzić nawet do śmierci), ale również trudne do rozpoznania.

Sam moment ukłucia kleszcza jest dla człowieka nieodczuwalny (wstrzykują one ślinę, która nas znieczula). A im dłuższy czas przebywania kleszcza w ciele, tym większe ryzyko zakażenia! To dlatego tak ważne jest dokładne sprawdzenie całego ciała każdego uczestnika wyprawy zaraz po powrocie z miejsca ewentualnego spotkania z kleszczem: lasu, parku czy nawet ogrodu zoologicznego.

Co zrobić, jeśli znajdę kleszcza?

Jeśli znalazłeś kleszcza na ciele swoim, dziecka lub zwierzaka, musisz czym prędzej usunąć pajęczaka. Możesz to zrobić pęsetą, specjalnym lassem do usuwania kleszczy lub innym przyrządem do tego służącym (dostępne w aptekach). Kleszcza należy pociągnąć (nie wykręcać!) w swoją stronę delikatnym ruchem. Uwaga – nie smaruj pajęczaka masłem ani żadnym innym środkiem, ponieważ zwiększają one ryzyko zakażenia!

Kolejnym krokiem jest badanie kleszcza. Polega ono na wysłaniu odpowiednio zapakowanego (w pojemnik na mocz lub kał, ewentualnie w szczelny woreczek foliowy) pajęczaka do laboratorium. Eksperci sprawdzą, czy był on nosicielem chorobotwórczych patogenów, a wyniki otrzymasz w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych.

Aby zyskać pewność, że nie doszło do zakażenia, wykonaj badanie kleszcza – tylko w ten sposób możesz praktycznie wykluczyć ryzyko chorób odkleszczowych! Badania krwi dają często niedokładne wyniki, a badanie na boreliozę można wykonać dopiero po kilku tygodniach od ukąszenia.

