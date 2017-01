Konto online to wygodne rozwiązanie dla osób, które na co dzień korzystają z internetu. Rachunek internetowy jest łatwo dostępny na wielu urządzeniach, pozwala zaoszczędzić czas i zapewnia swobodny dostęp do pieniędzy przez całą dobę. Jego dodatkową zaletą jest niski koszt prowadzenia konta.

Konto internetowe, czyli wygoda i oszczędność czasu

W dzisiejszych czasach wiele codziennych czynności wykonuje się bez wychodzenia z domu. Za pośrednictwem internetu można na przykład zrobić zakupy, zarezerwować hotel, zarejestrować się do lekarza czy zapisać na kurs języka obcego. Są to wygodne rozwiązania, które pozwalają na oszczędność czasu. Coraz popularniejsze stają się również usługi finansowe online, takie jak pożyczka internetowa, lokaty, ubezpieczenia i fundusze inwestycyjne. Bez konta internetowego dostęp do tych usług byłby niemożliwy, a klient musiałby odwiedzać placówki bankowe osobiście i spędzać czas w kolejkach.

Wielokanałowy dostęp do rachunku online

Rachunek bankowy online można obsługiwać nie tylko z poziomu komputera. Zalogowanie się na konto jest możliwe także na urządzeniach mobilnych. Banki przygotowują nawet specjalne aplikacje na smartfony i tablety, dzięki którym zarządzanie finansami jest jeszcze łatwiejsze. Jednym z najnowszych rozwiązań jest także możliwość tak zwanego płacenia telefonem, czyli regulowanie należności za pomocą nowoczesnego systemu płatności mobilnych. Aparat telefoniczny skonfigurowany z kontem klienta działa wówczas jak karta debetowa.

Kontrola nad kontem i dostęp do pieniędzy przez całą dobę

Konto internetowe zapewnia swobodny dostęp do pieniędzy w dowolnym momencie. Kontrola nad rachunkiem nie jest ograniczona do godzin pracy banku i infolinii. Klient może przeglądać historię operacji, sprawdzać stan konta czy wykonywać przelewy o każdej porze, nawet w środku nocy, w niedziele i święta.

Niższe koszty utrzymania konta internetowego

Opłaty związane z prowadzeniem rachunku online są zwykle niższe niż w przypadku kont tradycyjnych. Jest tak dlatego, ponieważ instytucje finansowe również ponoszą niższe koszty, kiedy klient samodzielnie zarządza swoim kontem. W przypadku konta tradycyjnego bank musi wynająć lokal oraz zatrudnić pracowników, którzy będą obsługiwać kontrahentów. Posiadacz konta internetowego obsługuje się sam, dzięki czemu może liczyć na niższe prowizje i opłaty. W wielu bankach prowadzenie rachunku internetowego jest bezpłatne.

