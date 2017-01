Już 15 stycznia odbędzie się 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem fundacja będzie zbierać pieniądze na ratowanie życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. W planach tegorocznego finału licytacje, koncerty a na zakończenie tradycyjne „światełko do nieba”. Wiele atrakcji planowanych jest dla wszystkich, którzy oprócz przekazania datku na WOŚP chcieliby miło spędzić niedzielne godziny. Co ciekawe, pierwszy raz z orkiestrą nie zagra publiczna TVP, a relacje będzie można oglądać w stacji TVN. Sprawdziliśmy jak Finał przebiegać będzie w miastach naszego powiatu.



Trzebnica

W sobotę, 14 stycznia, w artKawiarni Gminnego Centrum Kultury i Sportu wystąpi teatr improwizacji „Nie Ma Problemu”, który powstał dzięki Warsztatom Improwizacji Anny Wojtkowiak Williams.

Tego samego dnia, po występie teatralnym, o godzinie 20 na scenie wystąpi zespół Blackberry Brothers. Zagrają muzykę największych mistrzów rocka i bluesa lat 60-tych i 70-tych, jednocześnie przenosząc słuchaczy w świat twórczości głównie amerykańskiej, współczesnej muzyki bluesowo – rockowej.

Niedziela, 15 stycznia, odbędzie się 25. Finał w sali kinowo-widowiskowej GCKiS. W ramach obchodów w planie wydarzenia przewidziane zostały koncerty, które odbywać będą się prawie przez cały dzień, a na scenie zaprezentują się sami lokalni artyści m.in. Hedge the Hog, Ktoś Gdzieś Kiedyś Coś, Dobry Zespół. W godzinach wieczornych na scenie wystąpi zespół Houd z Tomkiem Kowalskim, Middle Way i Suchy Pion. W czasie całego wydarzenia przeprowadzone zostaną „licytacje” przedmiotów, z których całkowity dochód trafi do orkiestrowych puszek. Ponadto wśród atrakcji również sportowe pokazy sekcji Tańca Nowoczesnego, grupy Street Workout Trzebnica oraz Energy Fitness, a wieczorem tradycyjne Światełko do Nieba, które w tym roku powróci do tradycji, i w niebo wystrzelone zostaną kolorowe fajerwerki.

Oborniki Śląskie

Obchody Finału WOŚP rozpoczną się na sportowo. Punktualnie o 12 na sali OSiR rozpocznie się Halowy Turniej Piłki Nożnej, który potrwa, do godziny 15. W tym samym czasie w okolicach Obornickiego Ośrodka Kultury (Zaułek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy) rozpocznie się V Obornicki Bieg „Policz się z cukrzycą”. Niespodzianką są również organizowane po raz pierwszy drużynowe wyścigi wersalek i kanap wypoczynkowych, które odbędą się tuż po biegu, w okolicach godziny 13.30.

Druga część finału przeniesie się około godz. 15, do Obornickiego Ośrodka Kultury. Tam w harmonogramie licytacje, koncerty i niespodzianki. Na scenie wystąpią m.in. Magdalena Marszałek i Damian Ciosek w repertuarze Sławy Przybylskiej, koncert harcerzy z 11 Gromady Zuchowej Bractwo Leśnych Elfów, Studio Piosenki OOK, dzieci ze Szkoły Muzycznej w Obornikach Śl., Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Atena” i gwiazda wieczoru Sidney Polak.

Poza koncertami zaplanowane zostały również pokazy Street Workout oraz Taekwondo, warsztaty plastyczne Fundacji Raban oraz rzeźbienie w lodzie i kiermasze rozmaitości. Wszystko to podsumuje tradycyjne Światełko do Nieba.

Prusice

25. Finał WOŚP Zorganizowany zostanie w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu. Całość podzielona została na dwie części. Pierwsza, czyli akcja krwiodawstwa „Nie bądź żyła oddaj krew” współprowadzona z WCKIK Wrocław rozpoczyna się o godzinie 14 i potrwa aż do 18. Również o 14 rozpoczyna się część koncertowa. Swój koncertowy repertuar zaprezentują zespoły: Blues Grand, Cran, Super Trio, Legio-novo projekt, D.4 i gwiazda wieczoru zespół Faster. Po części muzycznej przeprowadzone zostaną licytacje, na które przeznaczone zostały m.in. gadżety WKS Śląska Wrocław, kolekcja ciekawych kubków i płyt z autografami gwiazd i markowa bluza firmy 4F oraz oprawiona w ramce karta zawodnika Kamila Stocha razem z jego autografem. Również Prusice rozbłysną fajerwerkami, o godzinie 20 odpalone zostanie Światełko do Nieba.

Żmigród

Tym razem WOŚP będzie rozbrzmiewała aż trzy dni! Podczas 25 Finału będzie dużo muzyki, sportu, ale tez nie zabraknie szlachetnego krwiodawstwa. Zaczynamy w piątek (13 stycznia) od Dragon`s Night Festival Tour z DJ-em INOXEM oraz duetem DNF&Vnalogic na czele. Naładowani energią muzyki elektronicznej w sobotę możemy dołączyć do akcji krwiodawstwa lub pobiegać w miejscowym Zespole Pałacowo-Parkowym. A w sobotni wieczór kameralne koncerty rockowe w Cafe Folwark.

Niedziela tradycyjnie rozpocznie się o godz. 9.00 w hali sportowej przy Zespole Szkół Dwujęzycznych i będzie trwała do godz. 18.30. Sportowe wydarzenia zakończy oczywiście licytacja główna podczas której będzie można nabyć pamiątkowe gadżety, czy vouchery, które trzymane będą w tajemnicy do ostatniej chwili. Również w niedziele w Zespole Placówek Kultury odbędą się cztery koncerty. O godz. 15.30 swój Jubileuszowy rok 35-lecia istnienia podsumuje Kapela Ludowa „Dyszel”, później koncert akustyczny żmigrodzkiej „Adrenaliny” następnie zespół rockowy NOBO i po światełku do nieba gwiazda wieczoru, półfinalista 7 edycji Must Be The Music, czyli metalowy The Sixpounder! Wspomniane Światełko Do Nieba wystrzeli o godz. 20.00, a poprzedzi je 15-minutowy taniec z ogniem Teatru Westa. Również w niedzielę żmigrodzkie lodowisko będzie dostępne bez limitu czasowego, ale po zasileniu puszki Wolontariusza.

Znajdzie się również coś dla miłośników rajdów samochodowych, czy militariów. Będzie można pościgać się z czasem wśród przeszkód lub postrzelać do tarczy na strzelnicy.

Zawonia

WOŚP w Zawoni rozpocznie się punktualnie o godzinie 16 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury. W planach na ten wieczór znalazły się m.in. pokaz iluzjonisty Karola Czekońskiego, a po nim pokaz sprzętu OSP Zawonia. Nie obejdzie się również bez muzycznych występów scenicznych. Swój muzyczny kunszt tego wieczoru zaprezentuje m.in. zespół Cran. Jak co roku przeprowadzone zostaną również licytację specjalnie na tę okazję przeznaczonych fantów, które odbędą się w dwóch turach o godz. 18 i 19.30. Zwieńczeniem wieczoru będzie Światełko do nieba. W czasie imprezy przez cały czas odbywać się będzie zabawa fantowa, a dodatkowo skorzystać będzie można ze specjalnie przygotowanego bufetu, gdzie w menu m.in. ciasta, ciepłe napoje oraz grochówka.

Czeszów

Jak każdego roku również Czeszów przyłącza się do akcji WOŚP. Już od rana wolontariusze będą zbierać pieniążki m. in. w Czeszowie, Złotowie, Trzęsowicach i Wrocławiu. O godzinie 16:00 impreza przeniesie się do Zespołu Szkół im. Ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie. Program zapowiada się bardzo ciekawie, przygotowano m. in.: pokazy taneczne, sportowe, oraz pierwszej pomocy przygotowane przez uczniów szkoły w Czeszowie. Wystąpią takie zespoły jak: „Alebabki”, oraz „Made„. Aby uatrakcyjnić program został zaproszony iluzjonista, który pokaże wiele magicznych sztuczek. Będzie można również wybrać się do specjalnie przygotowanego bufetu, aby skosztować smakowitych ciast, które na tę okazję upieką mamy uczniów. XXV finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zakończy się tradycyjnie pokazem fajerwerków tzw. „Światełkiem do nieba” .