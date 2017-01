Trądzik jest chorobą skóry, która najczęściej występuje w okresie dojrzewania. Dzieje się tak, dlatego że w tym czasie w organizmie młodego człowieka panuje istna burza hormonalna, która z kolei wpływa na zwiększenie produkcji sebum, a tym samym na przetłuszczanie się skóry oraz blokowanie i zamykanie gruczołów łojowych. W zaczopowanych porach gromadzą się i rozwijają bakterie będące przyczyną stanów zapalnych skóry, czego efektem są nieestetyczne zaskórniki i pryszcze. Choć trądzik młodzieńczy zazwyczaj samoistnie ustępuje po zakończeniu okresu dojrzewania, zdarza się, że pozostawia szpecące blizny albo rozwija się w długotrwałą chorobę skóry.

Trądzik u nastolatków

Choć w ostatnim czasie do dermatologa zgłaszają się osoby w różnym wieku, trądzik u nastolatków pojawia się zdecydowanie częściej. Przyczyną są przede wszystkim wspomniane wcześniej zmiany hormonalne zachodzące w organizmie podczas dojrzewania. Trądzik u nastolatków może przybierać różne formy. Pierwszą z nich są nieestetyczne zaskórniki, które występują w postaci czarnych kropek zwanych też wągrami. Ten rodzaj zmian skórnych można uznać za łagodną formę trądziku. Zdecydowanie poważniejszą i ostrzejszą formą choroby są ropne (a czasami nawet ropno-krwiste) wykwity, które są nie tylko nieestetyczne, ale także bolesne. Trądzik u nastolatków objawiający się takim rodzajem pryszczy może pozostawiać szpecące blizny, dlatego wymaga bezwzględnej wizyty u lekarza, który zaproponuje właściwe leczenie. Warto też zauważyć, że bez względu na to, czy nasze dziecko narzeka na wągry czy też przeszkadzają mu ropne pryszcze, nie należy lekceważyć choroby. Zmiany trądzikowe najczęściej są wstydliwym tematem dla młodego człowieka i znacznie obniżają jego poczucie własnej wartości, dlatego trzeba pamiętać o odpowiednim wsparciu i leczeniu trądziku.

Leczenie trądziku

O formie leczenia trądziku powinien zdecydować lekarz, które może zlecić kurację miejscową maściami i kremami niwelującymi zmiany trądzikowe lub może zaproponować antybiotykoterapię, która pomoże zlikwidować źródło problemu. Forma leczenia jest zależna od rodzaju trądziku u nastolatków (https://aquaclin.pl/dla-rodzicow.html). Jeśli nasze dziecko skarży się na sporadyczne zmiany trądzikowe, wystarczy odpowiednia pielęgnacja skóry oraz wspomaganie preparatami ziołowymi i naturalnymi. Jeśli jednak choroba się zaostrza i na twarzy nastolatka pojawia się coraz więcej pryszczy, konieczna jest wizyta u lekarza specjalisty oraz rozpoczęcie właściwego leczenia trądziku.

Wsparcie w walce z trądzikiem młodzieńczym

Nie jest tajemnicą, że rola rodzica w okresie dojrzewania nastolatka ma ogromne znaczenie. W tym czasie kształtuje się bowiem charakter młodego człowieka, a relacje, jakie powstaną między rodzicami i dzieckiem będą mieć odzwierciedlenie w przyszłości. Niezwykle ważne jest również wsparcie w walce z trądzikiem młodzieńczym. Dla wielu młodych ludzi choroby skóry pojawiające się w okresie dojrzewania są bowiem przyczyną licznych kompleksów oraz utraty pewności siebie, dlatego tak ważne jest wsparcie w walce z trądzikiem młodzieńczym, które leży w rękach rodziców. Zadaniem dorosłych jest przede wszystkim nie bagatelizowanie problemu i podpowiedzenie młodemu człowiekowi, jak powinien pielęgnować swoją skórę. Ponadto istotne jest poznanie przyczyny choroby i zastosowanie odpowiedniego leczenia. Niezbędne jest też stosowanie kosmetyków właściwych dla młodej, problematycznej skóry. Zadaniem rodzica jest więc nie tylko wspieranie nastolatka, ale także podsunięcie mu właściwych preparatów i przypominanie o ich regularnym stosowaniu. Wspólna walka z wstydliwą chorobą będzie doskonałym bodźcem do zacieśnienia więzi rodzinnych i ukształtowania partnerskich relacji na linii rodzice – nastolatek, co z pewnością zaowocuje w przyszłości.

Trądzik u nastolatków to powszechne zjawisko, jednak dorośli często lekceważą problem, wpędzając młodych ludzi w jeszcze większe kompleksy. Warto więc nie bagatelizować tematu i nie przekonywać dorastającego młodego człowieka, że wyrośnie z problemów skórnych, ponieważ efekt będzie odwrotny do zamierzonego. Rolą rodziców jest zatem udanie się z nastolatkiem do lekarza, który zaproponuje odpowiednie leczenie trądziku i podpowie, w jaki sposób najlepiej poradzić sobie z problemem.

