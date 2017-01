Podczas trwania posiedzenia radni zgodnie przegłosowali jedną z najważniejszych dla mieszkańców Trzebnicy uchwał, dotyczącą budżetu gminy na 2017 rok. Podczas sesji, skarbnik Barbara Krokowska powiedziała:

– Uchwała ta została zmieszczona na stronach BIP-u, czyli Biuletynu Informacji Publicznej gminy Trzebnica. Jeżeli chcecie ją Państwo w całości odczytać, to zapraszam na tę stronę.

Po zakończeniu sesji, zapytaliśmy więc skarbnik o to, kiedy uchwała będzie dostępna na stronie BIP. I wtedy okazało się, że mimo informacji podanej chwilę wcześniej, dokumentu na stronie jednak nie ma: – Uchwała będzie dostępna po jej podpisaniu przez pana burmistrza – odpowiedziała skarbnik. Barbara Krokowska nie potrafiła także wskazać, kiedy dokładnie to nastąpi. Nie pozwoliła również na zrobienie zdjęcia uchwale budżetowej, którą trzymała w ręku. Podobnie zareagował przewodniczący Rady Miasta, Mateusz Stanisz, który nie wyraził zgody na zrobienie zdjęcia uchwale budżetowej informując, że dokument niedługo będzie na stronie BIP.

Jak się później okazało, dokumentu nie można było znaleźć na wskazanej przez Barbarę Krokowską stronie BIP nawet do zamknięcia dzisiejszego numeru gazety. Dodajmy, że ostatnia aktualizacja, zakładki dotyczącej budżetu, miała miejsce dokładnie 9 stycznia 2015 roku, a więc prawie 2 lata temu! Informacje zamieszczone na stronie są nieaktualne, a do tego nieczytelne. Widnieje na niej wiele plików o dziwnych nazwach, które nie wskazują na treść w nich zawartą i mogą wprowadzać w błąd poszukujących informacji mieszkańców.

Zastanawiający jest jeszcze inny fakt. Co takiego skrywa budżet gminy Trzebnica, że zarówno skarbnik, jak i przewodniczący rady nie chcieli nam jej upublicznić? Warto też dodać, że uchwałę przegłosowano właściwie bez dyskusji radnych. Trochę przypomina to słynne głosowanie nad budżetem w sejmie, choć w Trzebnicy nie przeniesiono obrad do ciasnej salki, a i na salę mogli wejść wszyscy radni czy zainteresowani mieszkańcy.