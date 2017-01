Kto i jakie wykonuje usługi dla gminy? Ile mieszkańcy za to płacą? Jak są wybierani usługodawcy, których wartość prac nie przekracza 30 tys. euro? Czy gmina porównuje ceny i wybiera najlepszą i najkorzystniejszą ofertę? Chcieliśmy zapoznać się z rejestrem umów i udostępnić go mieszkańcom…

O rejestr umów cywilno – prawnych, jakie gmina i jej jednostki zawiera z różnymi firmami czy osobami, wystąpiliśmy pod koniec kwietnia 2016 roku. Niestety burmistrz Marek Długozima trzeci raz wydał decyzję odmowną i to mimo tego, że poprzednie dwie decyzje, uchyliło Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Co ciekawe, w trzeciej odmowie, burmistrz powołał się ponownie na to, że urzędnicy muszą wykonać tytaniczną pracę. Jaką? Podobno muszą sprawdzić i zamazać np. część danych, które ich zdaniem są prawnie chronione, a dotyczą osób fizycznych, z którymi gmina zawarła umowy. Tymczasem, SKO już przy pierwszym uchyleniu decyzji burmistrza stwierdziło, że takie dane nie są prawnie chronione i podlegają upublicznieniu, bo skoro te osoby, zdecydowały się wykonać usługi czy zlecenia dla gminy, to musiały liczyć się z tym, że dane są jawne, bo w końcu chodzi o publicznie mienie.

Jak zauważyło SKO, mieszkańcy mają prawo wiedzieć, na co i jak wydawane są ich pieniądze. Niestety, wydaje się, że burmistrz nie podziela tego zdania i uporczywie odmawia udostępnienia zbiorczego zestawienia zawartych umów. Ciekawostką jest fakt, że przy sporządzaniu decyzji odmownej, burmistrz każdorazowo zasięgał informacji tylko u jednego pracownika: Daniela Buczaka, sekretarza gminy. Wydaje się więc, że to właśnie sekretarz zdecydował, by umów nie udostępniać. Dlaczego? Tłumaczenia są na tyle mętne, że SKO nie miało wątpliwości i jak już wspomnieliśmy, dwukrotnie uchyliło decyzję burmistrza.

Co takiego one kryją? Kto zawiera ich najwięcej? Do kogo gminna kasa płynie szerokim strumieniem? Czy są wśród nich członkowie rodzin włodarzy, urzędników lub radnych?

To pytania, które pozostają na razie bez odpowiedzi. Tymczasem w wielu miejscach w Polsce zarówno SKO jak i WSA stwierdzało, że umowy cywilno – prawne są informacją publiczną i każdy może się z nimi zapoznać. Co więcej, niektórzy włodarze gmin, zwłaszcza ci, dla których transparentność to podstawa funkcjonowania samorządu, sami taki wykaz umów, podpięli na stronach BIP swoich gmin.

Oczywiście kolejny raz odwołamy się do SKO.