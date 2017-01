To że, trzebniccy radni zasiadający w komisji rewizyjnej, nie bardzo palą się do kontrolowania swojego lidera, wiadomo od dawna. Wszak w komisji zasiadają tylko radni z komitetu burmistrza Marka Długozimy. Ale plan pracy na 2017 rok, pokazuje, że radnym chyba niespecjalnie chce się pracować. Za to chętnie, pobierają comiesięczne diety.

Jak wygląda plan pracy? Zobaczcie Państwo sami. Publikujemy całą uchwałę. Uwaga, pracę podzielono na 4 kwartały, a jak wiadomo, kwartał to 3 miesiące.

Od stycznia, do marca 2017 roku, radni będą więc… szykować sprawozdanie ze swojej działalności za 2016 rok. Chyba się jednak dużo nie napiszą, bo i w 2016 roku, kontrole można było policzyć na palcach jednej ręki. Naszym zdaniem, przygotowanie takiego dokumentu sprawnemu przewodniczącemu komisji, nie powinno zająć więcej niż 2-3 godziny. Oprócz tego, radni zaplanowali kontrolę… „budowy placu zabaw w Brochocinie”.

Jeszcze ciekawiej wygląda praca w II kwartale.

Radni przez 3 miesiące, uwaga… będą przygotowywać wniosek do RIO, w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi. Wniosek standardowy i banalny, a my już dzisiaj, w ciemno obstawiamy, że komisja pozytywnie zaopiniuje udzielenie burmistrzowi absolutorium. Co dalej? To już koniec pracy w drugim kwartale…

Na III kwartał zaplanowano kolejną ważną kontrolę. Otóż radni sprawdzą jak zagospodarowano teren przy ul. Leśnej – czyli budowę placu dla psów. Co jeszcze? Niestety, to wszystko.

Jeszcze ciekawiej wygląda praca w kolejnych 3 miesiącach. Otóż przez cały IV kwartał, radni będą przygotowywać plan pracy kontroli na 2018 rok. A jak on wygląda w 2017? Możecie Państwo sami zobaczyć na poniższym zdjęciu. Można więc wnioskować, że w 2018 będzie podobnie…

Na koniec warto dodać, że w tej tytanicznej pracy uczestniczą trzy osoby: Andrzej Łoposzko – przewodniczący komisji rewizyjnej i dwie Barbary, Panie Świdzińska i Trelińska.